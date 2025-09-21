Los nuevos Cantones, la obra del ‘corazón’ de A Coruña, al 30% de ejecución

Hace más de un año la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentaba la que sería una obra “por y para los ciudadanos”. El ‘corazón’ de la ciudad, el sitio de encuentro de tantos. Los Cantones serían objeto de la gran reforma del mandato. El objetivo: dar protagonismo a las zonas verdes y al espacio peatonal.

La actuación, dividida en varias fases, comenzó en marzo de este año, cuando los ‘antiguos Cantones’ dieron paso a un futuro que poco a poco se va adivinando. Hoy, seis meses después, la obra ha avanzado y ya se ha llevado a cabo el 30% de los trabajos –el plazo de ejecución es de veinte meses–. Todavía queda un largo camino, ya que no estará concluida hasta finales del año 2026, pero los pasos dados son visibles y los tiempos van según la hoja de ruta.

Labores realizadas

Los operarios, durante este tiempo, se centraron en la que se podría denominar fase 1, entre La Marina y el Obelisco. La obra contempla actuar en 22.000 metros cuadrados, y hasta ahora se han reurbanizado 3.400 metros cuadrados de viales y 3.200 de zonas peatonales.

Avenida de La Marina. Desde el inicio de las obras se renovó el pavimento en la avenida de

La Marina, concretamente en el tramo entre la Autoridad Portuaria y el teatro Rosalía. Además, se incluyó la mejora de las dársenas de las dos paradas de autobuses, así como la ampliación de la zona peatonal.

Está pendiente colocar apoyos isquiáticos en el borde interior de la dársena, por lo que todavía son visibles las vallas. No obstante, fuentes municipales indican que están encargados y llegarán “en breve”.

Metrosidero. Los trabajadores iniciaron las tareas previas para el futuro trasplante del metrosidero situado junto a la salida del parking del Obelisco, con el fin de que esté preparado llegado el momento.

Este ejemplar conmemorativo del cambio de milenio cosechó una envergadura por la cual el actual emplazamiento deja de ser compatible con el desarrollo propio de su especie. El tronco queda a 1,5 metros de distancia del muro pantalla del aparcamiento y muestra ya importantes desequilibrios en su copa, que las raíces intentan compensar creciendo entre el forjado del aparcamiento y las losas del pavimento, provocando el levantamiento de este.

El Ayuntamiento indica que, mantenerlo en las actuales condiciones, supondría que “el volumen de sustrato disponible resulte cada vez más insuficiente”, que se “cronifiquen las patologías que ya producen las raíces en el pavimento”, que la copa “se desarrolle cada vez más descompensada y exija podas drástica, con consecuencias en la salud del ejemplar” y que “se dificulte un posible trasplante, cada vez con menor posibilidad de éxito”.

La ubicación será “lo más próxima posible a la actual”, contando con sustrato en el que pueda desarrollarse sin compromisos en el subsuelo. Además, tendrá un emplazamiento rodeable y la copa podrá recuperar su simetría.

Pavimentación y pluviales. En los últimos meses se completó la pavimentación en las calles Ambrosio Feijóo y avenida del Puerto. A su vez, se ejecutó la nueva red de pluviales en la avenida de La Marina, desde el teatro Colón hasta Ambrosio Feijóo, que también cuenta con una nueva red. En Manuel Casás se renovó el colector de fecales por un nuevo colector de PVC, incluyendo la mejora de las acometidas.

Tareas auxiliares. Las demoliciones también estuvieron presentes en lo que va de actuación. Así, se ejecutaron todas las tareas auxiliares, tales como la demolición de la mediana, la retirada de mobiliario existente, la habilitación de espacio de carga y descarga en Durán Loriga, etc.

El tramo comprendido entre el teatro Colón y Entrejardines cuenta con nueva red de pluviales y con nueva red de servicios municipales (alumbrado, semáforos y fibra). En la calle Manuel Casás se pavimentaron gran parte de los espacios para peatones y se hormigonó la zona de paso del tráfico en la misma calle, avanzando en la actualidad en la zona de la futura parada de autobuses metropolitanos.

Los operarios también ejecutaron el bordillo separador entre el carril bici y la acera entre el Colón y Entrejardines. Además, se completó la pavimentación con baldosa hidráulica de esta acera. En la zona de salida del parking en Sánchez Bregua, por su parte, se demolió la isleta, modificando la posición de los semáforos para permitir la salida directa del parking. Se trata de tareas previas al futuro cierre de la salida existente en el Cantón Grande.

La pavimentación del frente de la Sugdelegación del Gobierno avanza una vez desviado el tráfico, y la acera de La Marina al Obelisco fue objeto de ampliación. En Entrejardines se comenzó con la ejecución de las nuevas escaleras al parking.

Previsión

Los trabajos más inmediatos darán fin a la primera fase de la actuación. Es entonces cuando la maquinaria llegará a los Cantones, los grandes protagonistas de la transformación del centro.

Correos. El plan es avanzar en Manuel Casás, avenida de La Marina y la plaza de la Aduana, tanto en pavimentación de aceras como de calzada. Es decir, toda la manzana que rodea el edificio de Correos. A su vez, los operarios completarán la acera situada frente al teatro Colón y Correos.

Escaleras. Se dispondrá la losa de cubrición de la actual rampa de acceso en la avenida de La Marina, así como las nuevas escaleras de acceso en el entorno de Entrejardines.