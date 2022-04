Una nueva concentración en María Pita escenifica la masacre que sufre Ucrania

Los ucranianos que han llegado a la ciudad desde el inicio de la guerra se dieron cita ayer, como cada domingo, en la plaza de María Pita, en una concentración convocada por la entidad AGA-Ucraína a la que asistieron, según los organizadores, unas 300 personas. Allí pidieron paz para su país y recordaron a las víctimas de Irpin, Bucha, Kramatorsk y Borodianca, localidades ucranianas que han sido víctimas de la masacre rusa.



“Casi 200 niños muertos y unos 2.000 civiles desaparecidos. No son números, son personas. Cada vida es importante, cada vida perdida es una tragedia”, dijo una de las refugiadas en la ciudad. Tras un minuto de silencio por todas las víctimas que se ha cobrado el conflicto bélico, se procedió a escenificar la matanza de la estación de Kramatorsk. Para ello, cerca de veinte personas se tumbaron en el suelo, junto a numerosos zapatos, la mayoría de niños, y maletas.



Un hombre, natural de Jersón, expresó su dolor: “Para los rusos el pueblo no tiene derechos, solo obligaciones, y por eso quieren que mi pueblo se arrodille ante ellos. Mi ciudad lleva un mes asediada por el ejército de Putin, pero todavía ondea la bandera ucraniana”.



En la concentración también intervino Natalia Afonina, presidenta de AGA-Ucraína, que agradeció el apoyo de los coruñeses: “Desde que empezó la guerra hemos podido llevar a cabo numerosas acciones gracias a la colaboración de todos vosotros. Hemos enviado desde Galicia a Ucrania trece camiones de ayuda humanitaria, con más de 200 kilos de mercancía entre la que había medicinas, comida, productos de higiene, etc. Dos de ellos partieron este viernes con destino Irpin y Bucha”.









Actividades





También hizo balance de las actuaciones llevadas a cabo durante los últimos cuarenta días y se informó de las próximas actividades: el próximo domingo habrá una nueva concentración; el día 23 un concierto de doce grupos en Pontedeume; y también se celebrará la carrera C10 para recaudar fondos para la asociación. El objetivo principal, según

AGA-Ucraína, es “seguir enviando alimentos y camiones a Ucrania”.



La asociación esta semana tres camiones a dos localidades con ayuda humanitaria. Dos de ellos salieron desde A Coruña y otro de Vigo, con destino a Irpin y Bucha.



Además, un grupo de Bomberos y Policía Local de A Coruña partió hace unos días hacia la frontera de Polonia con Ucrania para llevar productos de primera necesidad y regresar con cuarenta refugiados que serán acogidos por diferentes familias seleccionadas por AGA-Ucraína.