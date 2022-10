Noites do Porto cierra su segunda edición con la asistencia de cerca de 6.500 personas

El ciclo de conciertos Noites do Porto se despidió anoche del puerto coruñés. La iniciativa musical, impulsada por MASGALICIA y que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través del Xacobeo 21-22, Concello da Coruña, Turismo da Coruña y Estrella Galicia, celebró desde el jueves 20 hasta el domingo 23 en el muelle de Batería una serie de directos únicos y exclusivos en los escenarios gallegos, que destacaron tanto por la calidad de los artistas y bandas participantes como por la singularidad de la localización en la que tuvo lugar: junto al mar.

Noites do Porto 2022 contó con la participación de reconocidas figuras de ámbito internacional, como Jorge Drexler, James Rhodes y Tiago Iorc, o estatal, como es el caso de Morgan, FERNANDOCOSTA y Gloosito. El ciclo, que comezó el pasado miércoles 19 de octubre en la Sala Garufa con un potente directo de la banda londinense The Gulps y un dj set del coruñés Schulz, ha contado con cerca de 6.500 asistentes y cerrará esta segunda edición en propia Sala Garufa con una actuación de M Ward. La cita, denominada Noche de Clausura, se celebrará mañana miércoles 26 y será la única visita a Galicia, este año, del estadounidense, que presentará su nuevo trabajo discográfico: ‘Think of Spring’. Las entradas para la actuación están prácticamente agotadas y los últimos tickets están disponibles en www.ataquilla.com.



Al igual que en el caso de M Ward, Noites do Porto ha llevado en esta edición la primicia y/o exclusividad por bandera. Así fue desde su Noche de Inauguración, con la primera actuación en Galicia de The Gulps, fecha que coincidía con el inicio de su nueva gira por salas españolas. El jueves 20 Morgan tuvo ocasión de presentar su tercer disco por primera vez en A Coruña, ante un público de mediana edad fascinado por la espectacular voz en directo de Nina de Juan. En la noche del viernes 21 el perfil medio de las y los asistentes se aproximó al público joven, deseoso por escuchar a los MCs Gloosito y FERNANDOCOSTA. El rapero ibicenco ofreció en el muelle de Batería, ante un público entregado, el segundo concierto de su nueva gira, ‘Tirititando’, en el que no falaron temas como ‘Oye’ o ‘Hasta cuando’, o éxitos como ‘Pa que lo gocen’ o ‘Malamanera’.

El sábado 22 tuvo lugar, por primera vez en Noites do Porto, una jornada con público sentado en el interior del recinto. El responsable de la apertura acústica fue brasileño Tiago Iorc, en la que revisó temas como ‘Coisa Linda’ o ‘Ameite ver’ de su premiado álbum ‘Troco likes’, y se atrevió a versionar el ‘Malamente’ de Rosalía. A continuación el reconocido cantante y compositor Jorge Drexler se presentó en el muelle de Batería para dar a conocer con su banda, por primera vez en Galicia, su 14º trabajo discográfico: ‘Tinta y tiempo’. El uruguayo no solo revisó este último álbum, sino que también compartió con el público grandes éxitos de sus tres décadas de trayectoria sobre los escenarios.

La organización hizo frente a una situación meteorológica adversa (en un espacio abierto, como es el puerto coruñés), que no impidió que el público pudiese disfrutar, en pleno otoño y a cubierto por una espectacular carpa transparente, de conciertos al aire libre. “Ha sido una producción complicada por la lluvia y el viento, particularmente por el paso de borrascas, que nos ha obligado a replantear alguna situación no prevista, sobre todo en los días con el público sentado, pero el trabajo previo de planificación, así como la coordinación total con los distintos agentes implicados en el desarrollo del evento, ha facilitado que las y los asistentes hayan podido disfrutar con total seguridad de los conciertos en el muelle de Batería, que se abre de nuevo a la ciudadanía para que esta pueda vivir eventos musicales únicos en Galicia, a la vez que disfruta del patrimonio histórico e industrial coruñés”, expone la dirección de Noites do Porto, que recuerda que en una misma edición del ciclo de conciertos el público pudo conocer el trabajo de creadores diversos, vinculados al rock, pop, música urbana e, incluso, clásica.

Precisamente durante la jornada del domingo el pianista James Rhodes interpretó por vez primera un programa dedicado únicamente a un compositor. El escogido fue una de las debilidades reconocidas públicamente por el artista: el polaco Frédéric Chopin. Durante su concierto, en el que saludó y habló en gallego al público -también sentado en esta ocasión, como en la noche del sábado- tras interpretar el ‘Nocturno nº20’ del compositor, Rhodes expuso de forma amena y cercana los motivos que le llevaron a escoger este repertorio, que contextualizó a lo largo de toda su actuación. El pianista mostró su faceta más didáctiva y divulgativa ante cientos de asistentes, que no dudaron en otorgarle su beneplácito con un largo aplauso final.



La dirección de Noites do Porto quiere agradecer a público, artistas, instituciones, patrocinadores y medios de comunicación su participación, confianza y/o colaboración en esta segunda edición del ciclo, nacido en 2021 con vocación de continuidad. Con la vista puesta en la tercera temporada de directos, la organización espera y desea seguir avanzando para ofrecer un evento único y de notable calidad que se convierta en todo un referente en el noroeste peninsular.