La Noche Blanca pone una nota de color en el Obelisco

Después de años de interrupción por culpa de la pandemia, la música y la diversión regresó al Obelisco de la mano de la Noche Blanca, la iniciativa organizada por la asociación de comerciantes Zona Obelisco. "Es el evento más grande y mítico que podemos tener durante estos momentos", explicó la gerente de Zona Obelisco, Rosa Mena. Durante 12 horas, la música y la diversión se mantendrán de forma ininterrumpida, para animar a los coruñeses a acercarse al lugar y, por supuesto, a gastar en los locales de la zona.

Esta edición es especial, precisamente porque se viene de una pandemia. "vamos a lograr que sea diferente, y a parte de degustaciones, actuaciones y punto infantil en el obelisco, los descuentos se harán a través de un código QR", explicó Mena. El visitante capta cn su teléfono el código QR que le lleva a una aplicación. Cuando la descarga puede jugar a una ruleta en la que le toca un premio que puede canjear en el estando de la zona Obelisco.

No existe una estimación de cuánto aumenta las ventas la Noche Blanca, pero Mena asegura que los comerciantes están "enamorados". De hecho, el número de establecimientos participantes en este evento se duplicó con respecto a la última edición: 310. "La Noche Blanca no es solo para los socios del Obelisco"; clarificó. El primer grupo en tocar fue José Brea, luego The Cruz y un grupo de viento Foie, además de Javi DJ en la fuente de San Andrés.

La primera actuación no comenzó hasta las dos de la tarde, pero al acto inaugural acudieron los candidatos de los partidos políticos en campaña para prestar apoyo a la iniciativa en particular y al comercio en particular. Todos destacaron su importancia en la economía de los barrios.