No habrá alternativa al bus urbano para los niños del IES A Sardiñeira

Ni una evaluación ni una medida temporal. La imposibilidad de viajar gratuitamente desde su casa hasta el centro de estudios será una constante hasta final de curso para los residentes de Novo Mesoiro que cursan sus estudios de Secundaria en el IES A Sardiñeira. Así lo asumió el AMPA del centro después de una reunión con la dirección del mismo, y también de una consulta a la Xunta de Galicia que acabó con toda esperanza de solución a un problema que afecta a 25 familias. “Tuvimos una reunión con la directora dijeron que, de momento, va a ser imposible que nos pongan una línea de bus, se basan en que los niños de Novo Mesoiro tienen como centro adscrito el de Elviña”, lamentan fuentes de la asociación que representa a madres y padres.



Según transmitió la dirección, un estudio de los casos perjudicados arroja que únicamente dos alumnos hicieron el trámite previo de inscripción en el IES Elviña, al límite de capacidad y desde donde acabaron siendo rebotados, y que el resto se dieron de alta directamente en el IES A Sardiñeira.



El único motivo de esperanza para un problema que amenaza con hacerse mayor cada año, debido a la pirámide poblacional del propio barrio de Novo Mesoiro, es el compromiso por parte del IES Elviña de solicitar que las familias del barrio puedan elegir centro adscrito entre las dos opciones. “La intención no es quitar estudiantes a Elviña, sino dar unas solución a las familias”, explican desde el AMPA, donde no convence la explicación que, según el centro, transmitió la Xunta. “Creemos que simplemente son excusas, porque dicen que les sale más barato poner un taxi que una línea de autobús”, dicen.

En ese sentido, a los padres y madres con niños de entre 11 y 15 años censados en Novo Mesoiro e inscritos en el IES A Sardiñeira, les quedan por delante seis meses más con sus hijos viajando en bus urbano, caminando más de media hora para entrar y salir en el centro educativo y comer donde puedan los martes para poder acudir a clase. “Estamos mirando una solución privada, pero muchas familias no pueden realizar el esfuerzo”, advierten desde el AMPA.



La Xunta lo desconoce

Fuentes de la Xunta mantienen el mismo criterio y la misma explicación que a comienzo de curso. “A situación é a mesma que referíamos a comezo de curso”, indican. “O alumnado da zona de Novo Mesoiro ten como centro de referencia o IES Elviña. Polo tanto, só disporían de servizo de transporte ao IES A Sardiñeira os nenos que, por falta de prazas en Elviña en prazo ordinario de matrícula, tivera que escolarizarse nese instituto. Non nos consta que exista esta situación”, añaden.

Mientras, las familiares seguirán costeando de su bolsillo el transporte de sus hijos.