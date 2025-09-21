Nace en Os Mallos la primera escuela de tatuadores de A Coruña para “romper barreras”

Los tatuajes vencieron hace años el estigma para adquirir el rol de seña de identidad. La industria crece a un ritmo vertiginoso y la tinta en la piel es cada vez más popular entre la población. A Coruña no es una excepción y, desde ahora, cuenta con su primera escuela de tatuadores.

En el número 8 de la avenida de Os Mallos se encuentra, desde hace tan solo 24 horas, Tatúo, el lugar donde los coruñeses podrán aprender el oficio, perfeccionar sus técnicas o aprender nuevos estilos. Pero para Susan Alejandra Toro y Juan Bautista, los artífices de la academia, se trata de “romper barreras” y “democratizar el acceso a que seas tatuador, como en cada profesión”.

Pese al crecimiento que experimenta la industria del tatuaje, no existe formación profesional para tatuadores. Los artistas se ven abocados a aprender de forma autónoma, ya sea practicando en naranjas, pieles sintéticas, su dermis o la de algún amigo que se preste. A la hora de intentar trabajar en un estudio, la figura del aprendiz es lo más recurrente.

“Llevo trece años tatuando. Soy de Colombia y empecé a trabajar desde los dieciocho años en un estudio en el que era la mánager, la que ponía pendientes, soldaba agujas, limpiaba y montaba mesas. No había chicas tatuadoras conocidas y los chicos, que eran mis amigos, no querían enseñarme a tatuar. Tuve que aprender sola, porque era muy difícil que alguien te quiera enseñar. Esta academia nace con la idea de abrirle las puertas a todo aquel que quiera tatuar”, relata Susan, propietaria de La Tatuajería (avenida de Buenos Aires, 5).

Formación

Su socio en Os Mallos, Juan Bautista, explica que “la formación del tatuaje no estaba reglada hasta hace poco y te encuentras a tatuadores que han aprendido por su cuenta. Si no vas por estos nuevos caminos, vivías de ser aprendiz en estudios, ayudando, haciendo recados, etc. Esto ha cambiado, pese a que se pueda ver con recelo”.

En Tatúo hay varias modalidades. Además de impartir la formación para lograr el higiénico-sanitario (imprescindible para ejercer legalmente), hay cursos en función del contenido e intensidad, desde una semana hasta dos meses. “También damos seminarios de especialización para tatuadores con experiencia en técnicas y estilos diferentes. Vendrá gente top de España y de fuera”, comenta Bautista.

En Tatúo, a su vez, se podrá asistir a la formación enfocada a aprender a realizar piercings. “No vas a ser experto en seis días, pero es una oportunidad que antes no había. El tatuaje no se hace, como antes se decía, en la cárcel. Tiene que haber formación”, concluye.