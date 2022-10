Monte Alto tomará la alternativa en unas fiestas de barrio que dejaron pequeños O Ventorrillo y el Rosario

Las fiestas en los barrios de la ciudad continúan llenando las calles de apuestas culturales para todos los públicos. Si este fin de semana fue el turno de O Ventorrillo y la Ciudad Vieja, el próximo sábado, día 15 de octubre, Monte Alto celebrará su gran día con las actuaciones de Dios ke te Crew y Treixadura como platos fuertes.



La jornada comenzará con la actuación del grupo Xacarandaina, a las 12.00 horas en el campo de Marte. A las 13.30, en la calle Parque, habrá sesión vermú a cargo del Dúo Calu. Ya por la tarde, la plaza de Indalecio Prieto se llenará de actividades para los más pequeños, como espectáculos de magia, hinchables y juegos populares. Por la noche habrá tres actuaciones en la calle Parque, detrás de la iglesia de Santo Tomás, a partir de las 21.00 horas. Serán Treixadura, el hard rock de Crimson and Cloves y el rap comprometido de Dios ke te Crew.



De esta forma, el Gobierno local mantiene su compromiso con las fiestas en los barrios, llenos de vida en los últimos meses gracias a propuestas de ocio y cultura. Dios ke te Crew regresa a la ciudad tras su actuación, en el mes de julio, en el parque de Santa Margarita dentro del cartel del Noroeste Estrella Galicia.

Un nuevo éxito de público



Lo de las fiestas de O Ventorrillo es para dejar plenamente satisfecha a la organización, a cargo de la asociación vecinal. Lo que en principio podría considerarse una arriesgada apuesta por un programa tan largo está echando por tierra cualquier previsión negativa en ese sentido. Y es que el día de ayer volvió a batir todos los récords: de asistencia, diversión y momentos inolvidables.



No hay domingo que se precie en una celebración, ya sea de barrio, pueblo o de interés turístico nacional, sin su correspondiente sesión vermú. Y en ese sentido el espacio de tiempo entre el mediodía y la sobremesa fue el foco de las programaciones tanto en O Ventorrillo como en la Ciudad Vieja, aunque con conceptos ligeramente diferentes.



El barrio de Pucho Boedo, quien recibirá mañana su ceremonial homenaje, comenzó con un cuentacuentos a cargo de la Escola Galega de Teatro Musical. Hizo las delicias de los más pequeños, al igual que la exhibición de sevillanas a cargo de los alumnos de la escuela de la asociación vecinal. Fueron momentos familiares, distendidos, con mucha camaradería entre vecinos. Ese es uno de los objetivos de una fiesta de barrio: enfatizar el sentimiento del mismo. Para entonces taba ya prendida la mecha del recital música a cargo de la orquesta Foliada D’Ases, que antes de empezar ya tenía parte del terreno ganado. Repetirían a partir de las nueve de la noche. Para entonces las atracciones y los puestos de comida ya habían iluminado la noche. Antes, el festival Son do Vento tuvo su tercera jornada con Musicoterapia.



Fue triple la apuesta musical en una Ciudad Vieja que puede decir orgullosa que ha recuperado la esencia y lo mejor de las fiestas del Rosario, al conseguir además ese carácter inclusivo y extensivo a toda la ciudad de la que ésta es patrona. Eligió para su programación matinal, además de un partido de exhibición de hockey, una triple apuesta musica: la Escola Municipal de Música en la plaza de Azcárraga, Greasy Belly en la calle de Troncoso y Los Alcántara en la plaza de la Constitución.



El tipo de actuación y en entorno favorecieron, sobre todo, que se pudiera disfrutar de un apertitivo en una terraza mientras el menú era acompañado por el sonido de las guitarras. El ambiente fue mayormente familiar y con gente de todas las edades, en las que fueron últimas actuaciones del Rosario en el sentido más estricto de la palabra.



No se apagará la llama de las fiestas, a modo de pebetero olímpico, en ninguno de los dos casos. O Ventorrillo rebajará ligeramente el volumen, en el sentido más estricto de la palabra, al tratarse de un día laboral. No obstante, todos los coruñeses están invitados a acercarse por una nueva jornada de Son do Vento para escuchar al dúo Rayzes.



Los dos siguientes días, tanto el martes como el miércoles, la programación remontará. Por ejemplo, mañana será el turno para el tradicional homenaje a Pucho Boedo y la actuación de la orquesta Los Satélites, mientras que el miércoles, día festivo, está previsto una nueva jornada para el disfrute de los más pequeños todo el día.



A pesar de que el Rosario tradicional finalizó ayer, la apuesta para el impulso de la celebración popular provoca que tampoco se pueda dar por concluido de forma oficial. Mañana mismo tomará la alternativa el ciclo Noites na Cidade Vella, con la colaboración de la Fundación Rogelio Groba, que brinda la oportunida de disfrutar de la pianista Giorgia Cecoccini en el Paraninfo de la Universidad, a partir de las 20.00 horas. Para el miércoles, a la misma hora y en la Fundación Luis Seoane, queda el recital de cello a cargo de Luis Seoane. Curiosamente, las fiestas del Rosario acabarán conectando de alguna forma con las celebraciones en Monte Alto, previstas para el sábado próximo. Entonces, el museo de Bellas Artes y la iglesia de Santo Domingo acogerán dos conciertos de cámara: el Dúo Índigo en la primera sede y la Orquesta de Cámara en la segunda.



Una ciudad de barrios que no solamente reivindica su protagonismo, sino también la conexión entre todos a base de fiestas.