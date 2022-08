Modificar las cuentas será la primera tarea del Gobierno local en septiembre

A veces ocurría que uno llegaba al verano con una asignatura pendiente, y no le quedaba más remedio que tratar de recuperarla en septiembre. Algo parecido es lo que le ha ocurrido al Gobierno local, que llegó a agosto sin haber logrado aprobar en pleno un modificativo de crédito. Es decir, reordenar el presupuesto municipal. El documento incluirá varios asuntos, pero uno particularmente espinoso: el del pago pendiente del Ayuntamiento al Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado) por la antigua cárcel provincial. La Marea Atlántica, socio preferente del PSOE, no está muy conforme con el acuerdo alcanzado, y la situación podría derivar en una muy parecida a la que se vivió co n los muelles de Calvo Sotelo y Batería, donde el Ayuntamiento tuvo que dar marcha atrás al plan de su compra a cambio de los votos de la Marea para aprobar los presupuestos de este año.

El Ayuntamiento acordó pagar por el edificio 2,3 millones de euros, divididos en tres anualidades, para saldar la deuda que contrajo con el Siepse a raíz de un convenio que firmó durante el Gobierno de Francisco Vázquez y que se incumplió, tal y como dictó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Para la Marea, igual que ocurrió con los muelles liberados de la actividad portuaria, los terrenos sobre los que se levanta la antigua prisión son propiedad municipal, cedidos para un propósito concreto, y deberían revertir al municipio.

Además, la portavoz de la Marea, María García, recuerda que “os custos de rehabilitar o cárcere, que ascenderán a varios millóns de euros, están ausentes do acordo co Siepse”. Por ese motivo, aunque no ha mostrado una oposición tan firme como con la compra de los muelles, la Marea no se muestra muy a favor. De momento, se escuda en que no conoce todos los detalles del pacto, pero “non semella unha boa nova para a cidade da Coruña”.

Es por esta razón que el Gobierno local no ha sido capaz todavía de cerrar un acuerdo con la Marea. Primero se esperaba llegar a un entendimiento a mediados de julio, pero todo se fue dilatando hasta finales del mes pasado y ahora, bien entrado en el mes de agosto, no se sabe si se podrá llevar a pleno en septiembre, el primero de los cuales está programado para el ocho, y se adivina animado, aunque solo sea porque será el primero como Miguel Lorenzo como portavoz del grupo municipal del PP.

Otros asuntos

Pero el modificativo que trata de sacar adelante el Gobierno local no solo incluye el espinoso asunto de la prisión provincial, aunque se trate del más problemático. También está la cuestión del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), que hoy celebra una reunión de su consejo para cerrar la cuenta general el año pasado, que arroja un déficit de casi 440.000 euros. Además, también está presente la cuestión de algunos gastos extra, como la banda UB40, que actuará el sábado en Riazor y que costará 175.000 euros, así como otros asuntos menores.

Otro punto que probablemente incluirá el documento del modificativo es el referente a la concesión de las bibliotecas municipales. La empresa LTM Servicios Bibliotecarios asegura que el Ayuntamiento le debe facturas por valor de 473.000 euros, porque lleva años perdiendo dinero con un contrato de bajo presupuesto que el Ayuntamiento le habría incitado a aceptar de forma provisional. El asunto ya está en los juzgados y, aunque la sentencia no reconozca todo el monto de la deuda, sin duda supondrá otro desembolso importante para las arcas municipales

A todo esto hay que añadir cualquier otra partida que acuerda entre el Ayuntamiento y la Mara, así que se ignora a cuánto puede ascender. Pero el Ayuntamiento solo podrá regularizar sus cuentas si consigue aprobarla en el pleno.