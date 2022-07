Miguel Lorenzo confía en que el grupo local y la militancia del PP avalen su candidatura

El actual senador del PP por A Coruña, Miguel Lorenzo, confía en contar con el apoyo del grupo municipal coruñés y de la militancia para convertirse en el presidente local del partido. La Marina acogió hoy la presentación de su candidatura, la única hasta la fecha, que fue anunciada el jueves en sus redes sociales bajo el lema #YoConLorenzo.



En el acto ha estado arropado por medio centenar de afiliados y simpatizantes. Algunos de ellos representantes del grupo municipal, como Roberto Rodríguez Martínez o Antonio Deus, entre otros.



“Algunos no han podido estar acompañándome porque tenían agenda”, sostuvo Lorenzo tras la presentación, para añadir: “pero todo el grupo municipal me va a avalar, por lo que a mí me han dicho todos los cargos del Partido Popular me van a avalar”. También se ha dejado ver Gonzalo Trenor, actual delegado territorial de la Xunta en A Coruña. Asimismo, Lorenzo dice sentir el apoyo de la militancia. “El militante que está trabajando por un partido, que lo está apoyando en este momento, para mí es lo más importante y estoy tremendamente agradecido a la gran labor que hacen en el día a día”.



El candidato inicia así un proceso en el que debe presentar un mínimo de 25 avales antes del día 6 de julio, con vistas al congreso local que tendrá lugar el próximo 15 de julio. Se trata del primer paso que debe dar Lorenzo para lograr postularse como candidato a la alcaldía de cara a las elecciones que se celebrarán en mayo de 2023. Este paso es, según Miguel Lorenzo, “el culmen en una carrera política”. Un capítulo más en su carrera que asume con “mucha ilusión”.

Sus objetivos para la ciudad

Ante las preguntas relativas a la situación de la ciudad, Lorenzo considera que es la actual portavoz del PP local, Rosa Gallego, quien debe trasladar en estos momentos la posición del partido a este respecto.



No obstante, Miguel Lorenzo anticipó qué espera aportar a la ciudad si opta a la alcaldía: “Tengo una deuda permanente con esta ciudad desde que llegué hace 37 años y quiero pagar esta deuda en la ciudad siendo alcalde y solucionando los problemas de los ciudadanos”, destacó. El que fuera concejal de servicios sociales añadió: “Uno después de esta experiencia política sabe cuáles son los problemas de la ciudad”.



“Lo que hay que buscar es que entre todos consigamos que La Coruña vuelva a ser aquella ciudad que yo conocí cuando llegué, que era una ciudad que era referente de Galicia y casi referente de España y eso lo hemos perdido, y eso es lo que yo quiero volver a buscar y a encontrar”, concluyó en la presentación.