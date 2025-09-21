El mejor desayuno del mundo está en A Coruña y cuesta 13 euros

Meterse entre pecho y espalda, y de buena mañana, un gran bocata de chicharrones (en una variante muy semejante a la del lacón asado), acompañado de ensalada, batata y un elaborado tamal, ha sido elegido por casi 13 millones de personas como su opción preferida para cargar fuerzas a primera hora. Ese es el resumen del Mundial de Desayunos organizado por el creador de contenido Ibai Llanos, y que encumbró uno de los orgullos de la gastronomía peruana. Y, como sucede con todo lo que se convierte en tendencia a nivel mundial, en A Coruña es posible encontrar una opción de alto nivel, a juzgar por las valoraciones de quienes lo han probado.

Midori, Doris, Lupe y Tais Takahashi son una familia peruana asentada desde hace casi una década en España. Después de probar suerte en Pamplona, y de enamorarse de A Coruña, abrieron hace siete meses su espacio en la calle Rianxo, en la zona de Cuatro Caminos. Se llama Al fondo hay sitio (igual que una conocida serie latina) y, en poco más de medio año, han conseguido una valoración casi perfecta (4,8 sobre 5 en Google). Eso lo sitúa como el peruano favorito de los clientes. “Nos enamoramos de A Coruña, es tan bonita que uno se siente muy especial”, comenta Midori, encargada también de la comunicación.Midori traduce a lenguaje de redes sociales las horas de trabajo artesano de su madre en los fogones. Por eso Ibai y su Mundial le han servido en bandeja una opción de marketing: el menú Ibai para dar salida a la creciente demanda del pan con chicharrón. “Hicimos la promo Ibai el viernes, y el sábado por la mañana ya tenía 30 pedidos”, indica la joven, que no tarda en tirar de orgullo patrio para explicar su rápido crecimiento. “Somos la mejor comida de Lationamérica”, advierte.

El, según la comida peruana, mejor pan con chicharrón de A Coruña se sirve ahora bajo el nombre del streamer español por 13 euros. Para quien no lo haya probado nunca una advertencia: es un reto inasumible para los del café, zumo y pastel. Aquí es necesario sentarse a disfrutar y tomárselo con calma. Incluso puede ser necesario pedir refuerzos y compartir, al menos las primeras veces. “Cuando era chiquita, recuerdo en Perú miles de puestos ambulantes por la calle vendiendo pan con chicharrón y tamal”, indica la hostelera. El bocadillo, el tamal (una especie de hallaca) y el café son las tres partes del combo, además del aderezo necesario para rellenar el primero.

El proceso

Además del aporte calórico, lo realmente impresionante es el trabajo que hay detrás: un molino de hierro al que se da vueltas de forma manual durante unas tres horas permite hacer unos 100 tamales, que a la gerencia del local le duran tres semanas aproximadamente. Para el relleno se utilizan achioe, aceituna morada, huevo, ají amarillo, cerdo y una pasta picante, todo envuelto en una hoja de plátano. Por su parte, para los chicharrones se hierve el cerdo y luego se fríe en un aceite muy caliente. Se acompaña de boniato y batata, así como de una salsa criolla, cebolla morada y limón. El pan gallego es un homenaje a la tierra de acogida.

Lo sorprendente es que todo ese proceso sale al mercado a un precio más que accesible. Es la punta del iceberg de un local en el que, por ejemplo, el menú del día se queda en los 12 euros e incluye platos como el ceviche, el propio tamal o sopas de todo tipo. “Otros peruanos sirven muy poco y caro, nosotros queremos que nuestros clientes se sientan como en casa, con precios más parecidos a los de allá”; explican desde la gerencia. De momento, según estiman, el 60 por ciento de los clientes son peruanos, pero la cifra de clientes ha crecido gracias a la autenticidad de Al fondo hay sitio.

La relación entre Mundial, Perú y A Coruña se estableció como vínculo inolvidable en el año 82, se acaba de renovar gracias al pan con chicharrón y, quién sabe, puede tener un tercer momento si los andinos se clasifican para el 2030, cuando la ciudad entre en el selecto club de ciudades que han sido sede dos o más veces del segundo evento más seguido del mundo.