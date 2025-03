Masterclass de música y emprendimiento en la sala Pelícano

Emprender, y más en una industria cultural como la musical, puede ser un camino difícil y lleno de obstáculos. Por ese motivo, la Xunta, en colaboración con Wake Up, ha desarrollado la iniciativa ‘O camiño do emprendemento musical’, un proyecto pionero orientado a aconsejar y ayudar a aquellos jóvenes que deseen lanzarse a emprender dentro del mundillo.



Así lo explicaron este lunes el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, y la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, que asistieron a la jornada piloto del proyecto, celebrada en la sala Pelícano. Junto a José Patiño, fundador de Wake Up, y los DJ y promotores Sara de Araujo y Manu Sánchez, los responsables de la Xunta mantuvieron una charla con los 40 jóvenes que se acercaron a la sala.



“O que intentamos é achegar o emprendemento á xuventude a través dunha industria cultural como a musical. Esta charla brinda aos asistentes a oportunidade de estar con persoas e artistas de recoñecemento e prestixio, neste caso DJ e empresarios da industria”, explica Fernández. “Tratamos de acercarlle aos novos emprendedores vivencias persoais que tiveran os veteráns no seu desenrolo profesional para que non cometan os mesmos errores, para que lles sirva de exemplo nas súas carreiras...”, comenta.



En resumen, se trata de “abrir un turno de mentorización para que vexan como é a cultura”: “O mundo cultural está tendo moito auxe en Galicia e en España en xeral, polo que é un mundo moi interesante para emprender que estamos tratando de potenciar, poñendo a rede dos Polos de Emprendemento á disposición dos mozos”, manifiesta.

La idea es continuar

Asimismo, Fernández comentó que “hoxe imos experimentar aquí na Coruña, pero a idea é darlle continuidade durante o resto do ano con diferentes xéneros musicais e diferentes poñentes”. Así, los futuros jóvenes emprendedores de toda Galicia podrán escuchar experiencias como las compartidas este lunes por los ponentes.



No obstante, la idea va más allá, pues según explicó Meneses, se trata de “ofrecer ayuda a los jóvenes” y que estos, además, puedan participar en las charlas. Es lo que sucedió este lunes: si bien en la primera parte del evento los protagonistas fueron los ponentes, en la segunda el público pudo plantear sus dudas y preguntas y mantuvo una conversación más activa con los profesionales. “A idea é que, máis que unha conferencia, sexa un foro de debate no que se poida interactuar e explorar incluso temas ou perspectivas que non se abordasen na ponencia”, explicó Fernández.