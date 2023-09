Mario Bahg | “Mis referentes son Pavarotti y Nicolai Gedda”

El tenor surcoreano Mario Bahg (1990) se encuentra en A Coruña por primera vez para protagonizar, junto a Sofía Esparza, la ópera ‘Roméo et Juliette’, de Charles Gounod. Una obra que estrenarán mañana, miércoles, en el teatro Colón, y que cuenta con un prólogo y cinco actos.



“Llegué a la ciudad el día 1 y hasta el 10 no comenzaron los ensayos, así que he podido visitar muchos lugares. Desde que estoy aquí, todos los días tras el desayuno voy a dar un paseo de unos siete kilómetros”, explica el artista, hijo también de tenor y que forma parte del programa de Jóvenes Artistas Lindemann de Metropolitan.



Cuenta que en su país hay importantes intérpretes de ópera como Sumi Jo y que empezó a cantar este género con 16 años, en el instituto. “Dos de mis favoritos eran Luciano Pavarotti y Nicolai Gedda”, señala, y añade que ha preparado el personaje de Romeo a conciencia y espera dar lo mejor al público coruñés.



Momentos clave

“Es una voz fuerte para mí, pero a base de practicar me he acostumbrado y he mejorado. Para mí, el mejor momento de la ópera, el que me pone la piel de gallina, es cuando finaliza mi aria y Julieta está en el balcón. Es cuando le entrego mi corazón al cien por cien”, manifiesta el cantante, quien tiene claro el próximo personaje que le gustaría representar: Sir Edgardo de Ravenswood en ‘Lucia di Lammermoor’, una ópera de la que ya formó parte con el papel de Lord Arturo Bucklaw.



Hasta que eso sea realidad, Mario Bahg estará mañana y el viernes a las 19.00 horas como Romeo en el teatro Colón.