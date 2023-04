La Marea propone crear en A Coruña un espacio de trabajo compartido entre cooperativas y entidades sociales

El candidato de la Marea Atlántica a la Alcaldía de A Coruña, Xan Xove, se reunió esta semana con representantes de la Unión de Cooperativas Galegas - Espazo Coop para conocer las necesidades del sector de la economía social y comprometerse con ellos a crear en la ciudad un espacio de encuentro y trabajo compartido entre empresas cooperativas, proyectos de innovación social y entidades del tercer sector



Además, Xove se propuso reforzar las cláusulas sociales en los contratos públicos para darles a las cooperativas una venta competitiva en los procesos. “Porque os contratos públicos deberían ter en conta máis cousas que o prezo, e premiar as ofertas con maior calidade no emprego, menor impacto ambiental e outros beneficios para a sociedade no seu conxunto. É unha liña de traballo que abrimos no mandato de

Xulio Ferreiro, e que a partir de maio queremos completar”, explica el candidato.

Para Xove las empresas de economía social, como las cooperativas, encajan bien en este modelo ya que “a súa filosofía de traballo é democrática, non lucrativa, transparente e ten en conta máis cousas que o beneficio a curto prazo e as lóxicas de mercado, o que lles outorga unha maior resiliencia”. Por ello es partidario de fomentarlas a través de programas de formación para darle a los vecinos las herramientas para poner en marcha este tipo de proyectos. “Neste mandato, e grazas á iniciativa da Marea Atlántica, a

Deputación da Coruña puxo en marcha unha liña de formación para o emprendemento en cooperativas. Unha liña que ben pode reproducirse desde o Concello”, añade Alberto Lema, portavoz provincial de la Marea.

Por su parte, desde Espazo Coop demandaron que se recupere la Feira da Economía Social, que se celebró en la ciudad durante el mandato de de Xulio Ferreiro.