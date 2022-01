Marea Atlántica pedirá en el pleno más dignidad para las trabajadoras de atención en el hogar

El grupo municipal de la Marea Atlántica registró una moción, para el próximo pleno, con la que mostrar apoyo a las trabajadores del servicio de atención en el hogar y de sus demandas.





Entre esas demandas está la búsqueda de unas condiciones laborales más dignas para las trabajadoras del sector, además de la elaboración de un nuevo convenio colectivo.





“A pandemia e as súas consecuencias viñeron confirmar que o labor das persoas que traballan no SAF (Servizo de Atención no Fogar), case todas mulleres, é esencial como sostén da vida, pero desenvólvese nunhas condicións laborais notablemente precarias”, apuntaba la concejala Silvia Cameán.





Cameán recordaba que las empleadas del sector llevan una década sin renovar su convenio colectivo, lo que significa que no se han actualizado ni los salarios, ni sus condiciones laborales, manteniendo una situación precaria, con condiciones médicas y de futuro pésimas.





La moción presentada por la formación de cara al próximo debate de la corporación recoge también “a necesidade de dar resposta ás desigualdades de xénero e ao recoñecemento dos coidados como traballo profesional, non coma unha tarefa feminizada”, tal y como subrayaba la concejala del grupo municipal de la Marea Atlántica.