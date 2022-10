La Marea Atlántica descarta, por ahora, una candidatura conjunta con Podemos

La Marea Atlántica no se plantea, por el momento, concurrir conjuntamente con Podemos a las elecciones municipales de 2023. La actual concejala no adscrita y futura candidata de Podemos, Isabel Faraldo, anunció este sábado que se ha intentado poner en contacto con la Marea para tratar de acercar posturas de cara a la unión de fuerzas progresistas, pero la portavoz de esta formación, María García, alejó esta posibilidad.



En presencia del nuevo candidato de la Marea, Xan Xove, García aseguró que “a prioridade é traballar para a cidade. Non nos metemos en procesos internos de outras organizacións que, ás veces queren ir xuntas, outras en solitario, e esas son decisións que agora mesmo lles corresponden a eles”.



La portavoz del partido instó, además, a la alcaldesa, Inés Rey, a mantener una reunión para discutir las políticas ejecutadas en la actualidad por el Gobierno local. Criticando la falta de avances, entre otras cuestiones, de la aprobación de los Presupuestos de 2023 y los retrasos en los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones, García calificó la gestión del Ejecutivo municipal como “política de espectáculo”.

Modificativo



“Estamos xa case en novembro, teriamos que estar a falar das ordenanzas fiscais do ano que vén, dos Orzamentos e do modificativo de crédito urxente do que levamos escoitando falar desde o verán. E nada”, dijo. Por ello, afirmó sentirse “preocupada” por ser testigo de un Gobierno que “non está centrado e non atende ao importante. Por iso, quero reclamarrle a Inés Rey que lle poña data á xuntanza que o seu portavoz nos prometeu no pleno de setembro e que nos sentemos a falar para poñerlle remedio”, explicó.

A raíz de todo esto, la portavoz de la Marea recordó, además, que hace meses que el Ayuntamiento habla de “aprobar un modificativo de crédito para atender asuntos urxentes, pero aínda non foi quen de poñelo sobre a mesa”. De este modificativo, citó, dependen varios asuntos graves, como “ampliar de seis a oito horas a atención de balde nas escolas infantís municipais, xa que a Xunta prefire financiar ás privadas, ou resolver o problema financeiro que unha sociedade histórica e sen ánimo de lucro, coma o Club do Mar, ten pola xestión da piscina municipal”.