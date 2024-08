Marc Torices | “Con cada cómic reaprendo a dibujar para hacerlo como tiene que ser”

Mañana comienza Viñetas desde o Atlántico, el salón del cómic de A Coruña. Entre los numerosos dibujantes que lo visitarán durante los próximos días se encuentra Marc Torices (Barcelona, 1989) uno de los jóvenes estrellas en ascenso y se ha hecho un nombre en Brasil pero también en España, donde su novela gráfica ‘Cortázar’ ganó el premio a la mejor obra publicada en España en Comic Barcelona 2024.

No vienen muchos dibujantes de Brasil ¿Cómo es el cómic allí?

El cómic se ha resentido mucho de la hiperinflación de los años ochenta, como la cultura en general. Cada año se desarrolla un poco más, se va consolidando desde hace 15 años. Dentro de poco podremos referirnos a él como un mercado pequeño pero consistente.



¿Cuáles son los gustos de los lectores brasileños?

Antes era solo comic americano, pero ahora se ha abierto bastante más. El cómic europeo se ha empezado a consumir y también el manga, que es lo que más vende. Pero hoy la diversidad es inmensa.



¿Cuál es su filosofía respecto a la narración?

Yo siempre trabajo para retratar una realidad, la que me ha formado como ser humano, la cultura brasileña que me ha transmitido mi familia. También el entorno donde crecí: vengo de un barrio obrero y todo lo que es la vida cotidiana me interesa mucho.



¿Es su cómic comprometido?

No, no creo que la denuncia sea lo que nos haga falta hoy en día. Nadie está alejado del conocimiento de los problemas actuales. Lo que yo quiero es dar a la realidad una condición ficcional que es muy interesante.

¿Cómo encuentra las historias?

No creo que haya nada que sea realmente banal o que no valga la pena. Creo en la experiencia cotidiana como en algo mucho más potente, creo en expresar la experiencia humana en sus mínimos detalles. Creo que hay un poder en ello, en la aventura interna que uno mismo puede vivir.



¿Llama la atención su paleta de en ‘Escucha, hermosa Marcia’. Cielos verdes, carne violeta...

Eso plasma lo de encontrar elementos dentro de la cotidianeidad. Es una historia policíaca, pero con los colores lo que intenté expresar es una desconexión con la realidad a nivel mundial.



¿Desconexión?

Para filtrar la buena información entre la cantidad a la que puede acceder hoy en día. Hay tanta que la gente se suele encerrar en burbujas que respaldan visiones del mundo que no están relacionadas con la realidad.



En otras obras emplea una estética más realista.

Es una imposición de cada historia, porque es la historia la que determina cómo va a ser dibujada. En ‘Tungsteno’ mi intención era crear algo más cercano al thriller, pero con cada comic me veo obligado a encontrar la forma, a reaprender a dibujar, para hacerlo como tiene que ser.