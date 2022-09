Os Mallos localiza al causante de la okupación: la “dejadez” del Gobierno de A Coruña

Los vecinos de Os Mallos se ponen de acuerdo para dar respuesta al porqué de la creciente tendencia de la okupación en el barrio. Si bien desean que se deje de señalar a este distrito por miedo a que se genere un efecto llamada para los asaltantes, consideran que la responsabilidad es del Gobierno local, o, más bien, de la “dejadez” que proyecta.



“Es una realidad que vivimos día a día y todo ello es porque hay leyes que hay que cambiar. Sabemos que el Gobierno central tiene la última palabra en este asunto, pero tiene que haber más patrullas de vigilancia y solucionarse las carencias en diferentes ámbitos que nacen de la dejadez del Ayuntamiento”, aseguran fuentes de la plataforma vecinal Os Mallos Unidos, que recalcan la “impunidad de los delincuentes”.

Inseguridad



Desde esta asociación también perciben una diferencia de trato y cuidados entre la parte alta de Os Mallos, que comprende el tramo desde la ronda de Outeiro hasta el centro cívico, y la baja, que engloba desde Ángel Senra, Ramón Cabanillas y la avenida dos Mallos. “Las mejoras de las calles, las obras, ahora unas fiestas... todo se concentra en la parte baja, y la alta parece que no existe”, dicen.



Precisamente en el tramo que va hasta el centro cívico, así como sus calles, la iluminación es “escasa” por las noches, algo que llevan denunciando durante meses y que, tal y como explican, “es uno de los principales motivos que generan inseguridad”. Los bajos desocupados y abandonados es otra de las razones por la que se producen estos incidentes.



Esta misma semana se llevó a cabo una okupación en la calle de Mariana Pineda, en Os Mallos, por parte de una mujer que se ha instalado en un local y que ha despertado de nuevo la indignación de los residentes del distrito. “Sabemos que son propiedades privadas y que hay unas leyes que impiden actuar sobre ellas, pero si no hubiese falta de personal vigilando las calles, no se producirían estos hechos. Parece que no hay remedio para esta lacra y es una pena, porque este barrio es de calidad y lo están apagando. Solo vemos que se incremente la vigilancia cuando pasa algo grave”, añaden desde Os Mallos Unidos.



Esta plataforma, que protagonizó diversas movilizaciones hace meses para exigir soluciones ante la delincuencia, descarta salir a la calle, pero afirman que “no nos callaremos porque no vemos soluciones ante lo descuidado que está el barrio”. Por su parte, el presidente de la entidad Distrito Mallos, José Salgado, piensa que “se está haciendo un daño terrible a esta zona. Es verdad que hay okupas, pero estos aparecen cada vez en diferentes sitios de la ciudad. Decir que Os Mallos es el epicentro de la okupación solo provoca un efecto llamada”.



Eso sí, el representante de los comerciantes coincide al ver en la actitud del Gobierno local la principal causa de los asaltos ilegales en las viviendas y los bajos de sus calles. “El barrio no está bien atendido y por ello hay esta tendencia. Si se vigilase más, se aumentase la iluminación y se revisase la situación de los inmuebles abandonados, no ocurriría esto”, expone.



La plataforma Veciñas Os Mallos, añade también su opinión, que no deja lugar a dudas, al coincidir con el resto de agrupaciones: “Las okupaciones se producen por la existencia de edificios abandonados y falta de luz”.