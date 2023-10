A Maestranza vegeta mientras los planes para construir bloques de viviendas continúan sin avances

Hace tiempo que los coruñeses se acostumbraron a transitar por calles con edificios abandonados o solares asilvestrados. Sin embargo, pocos han dado tanto que hablar como las parcelas de la Maestranza. A día de hoy, la maleza ha crecido tanto que puede considerarse en cierta manera una zona verde y sigue sin haber ningún avance. No hay noticias del proyecto privado, de la promotora Lipromo para construir 156 viviendas en las dos parcelas que adquirió a Defensa, ni del anuncio del Gobierno para levar en una tercera 67 viviendas sociales. La Maestranza sigue vegetando.



Manuel Monge, presidente de la plataforma En Defensa do Común, asegura que actualmente, “nos encontramos nun impás”. Su asociación lleva años luchando para conseguir que no se construya en dichas parcelas, donde han aparecido restos arqueológicos de la muralla de la ciudad, pero han tenido que enfrentarse con el Ministerio de Defensa a la que pertenecen dichos terrenos, y que quería venderlos. A menudo ha contado con el apoyo del Consistorio en los plenos, donde se han aprobado mociones a este respecto, pero sin que se hayan traducido en medidas concretas.



A principios de 2022, la promotora tuvo que realizar catas para detectar los posibles yacimientos arqueológicos en el subsuelo de los parcelas que había adquirido. En ese momento, planeaba construir 157 viviendas en la zona pero, después de obtener los resultados, tuvo que rehacer sus planes y solo presentó en julio de 2022 un estudio de detalle (donde se señalan los volúmenes del edificio) para una de las parcelas. Fuentes municipales señalan que más de un año después, la situación no ha cambiado: los planes de Lipromo parecen congelados.



Pisos sociales

Quien sí presentó novedades fue el Gobierno, cuando el Consejo de Ministros aprobó el nueve de mayo que el Ministerio de Defensa vendería la restante parcela de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) dos parcelas en A Coruña para construir viviendas de alquiler social. Serían 88 pisos, 77 serían en la Maestranza y el resto en Adelaida Muro. El anuncio se realizó durante el período electoral que precedió a las municipales del 28-M y desde entonces no se ha dado a conocer ningún avance.



Monge señala que sobre la parcela que pretende edificar el Gobierno central existen también restos arqueológicos que impedirían que se pudiera construir. Sin embargo, el presidente de En Defensa do Común asegura que el Gobierno local considera que existen medios “técnicos” para solucionar este problema que, en el caso de Lipromo, ha resultado ser insalvable. Por su parte, la Xunta, que tiene las competencias de Patrimonio, no se ha pronunciado. En Defensa do Común anuncia que en noviembre volverán a movilizarse.