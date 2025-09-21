El "guarreo" llega a La Marina de A Coruña como remedio antirresaca

En la imagen que los coruñeses que han entrado en la mediana edad tienen del Orzán en sus tiempos dorados no solamente existe una ecléctica y variada oferta de pubs. De manera indisociable estaba un hábito, con puntos muy concretos y perfectamente recordados, que permitía darle avituallamiento al cuerpo cuando la noche encaraba la subida de Tourmalet y el Mont Ventoux. Eran rincones pequeños, con largas colas, en las que se despachaban con alegría patatas fritas, bocatas o los primeros kebabs de la historia de A Coruña. Sin embargo, a medida que la oferta del ocio se fue centralizando en una zona, tanto aquellos chiringuitos como La Internacional o el Feypo comenzaron a pasar a mejor vida.

Hoy, con la ciudad convertida de momento en referente de la movida nocturna, un establecimiento de La Marina ha decidido que sus clientes, y los de otros pubs, no deben pasar hambre o ir a cama con el estómago vacío.

Así, La Mansión 1783 amplía su horario y su carta de servicios para los jueves, viernes y sábados, y ofrece hamburguesas y patatas fritas desde la medianoche hasta las 07.00 horas. Es lo que han denominado “guarreo”. Alberto Boquete, un joven hostelero con una larga lista de iniciativas pioneras, tiene claro dónde vio la oportunidad de negocio. “Queremos ser un salvavidas de la noche, porque realmente quedan pocos sitios que ofrezcan comida a esas horas”, confiesa. La Mansión, un edificio con tres siglos de vida y un establecimiento que sirve desde brunch al último mordisco, ofrecerá las hamburguesas sólo para llevar. Mientras se espera se puede probar, por ejemplo, la coctelería speakeasy con vistas al mar. Durante las primeras semanas de prueba han sido “varios centenares” en forma de ventas en horario de madrugada. Y eso que aún no se había oficializado.

Vuelta a los orígenes

A medida que las hamburguesas se han ido bautizando con nombres que parecen un quinteto de la NBA ha surgido también una tendencia pro clásica a la que se adscribe la carta de La Mansión 1783. “Son de las de toda la vida: completa, doble, con queso o con bacon, esas que te salvan la vida cuando te dan las cinco y necesitas meterle algo al cuerpo para seguir la fiesta”, advierte el propietario del ecléctico local. También clásicos serán unos precios que no alcanzan los 10 euros: desde 6,50 la simple con queso, a los 9,50 de la opción más cargada. “Unos precios muy razonables, porque parece que hoy en día no hay nada por debajo de 13 euros”, apunta Boquete, que ha elegido para el exterior un brioche de Juanito Bakes.

Además, para promocionarse en redes sociales ha escogido una campaña que juega precisamente la carta de la tradición. “Menos Champions y más burgers”, reza el eslogan del proyecto conocido como La Portuaria.