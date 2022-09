La limpieza viaria se refuerza con dos nuevas máquinas para ponerse al día

La concesionaria de limpieza viaria, la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por FCC e Ingaser, ha recibido dos nuevas máquinas decaparadoras-fregadoras, las que se utilizan para arrancar la suciedad incrustada en la calzada. Las máquinas se han puesto a trabajar por el principio. Es decir, la plaza de María Pita, que durante todo el mes de agosto ha acogido numerosas aglomeraciones con motivo de los conciertos. También actuaron en la calle Barcelona, lo que ha llevado al sindicato mayoritario en el sector, STL, a señalar que “con estas nuevas máquinas fregadoras, las calles comenzarán a estar limpias de verdad” .



La concesionaria lleva meses realizando el servicio con solo dos de estas máquinas, que resultaban insuficientes para abarcar toda la ciudad. Según STL, ellos ya habían advertido de que el pliego de condiciones del contrato era defectuoso. Esto ha llevado a que las manchas se acumulen en las aceras y calzadas, ofreciendo ese aspecto sucio que molesta a los vecinos.



La propia alcaldesa, Inés Rey, había señalado el miércoles que “estamos mejorando ese contrato para que pueda haber maquinaria más específica, más precisa”. La limpieza de la ciudad, había reconocido, “nunca es suficiente, pero trabajamos día a día para mejorarla”. Por eso se ha pedido un refuerzo de maquinaria para poder hacer actuaciones en profundidad de todos los barrios. Sin embargo, la propia STL había asegurado que sería necesario aumentar el número de estas máquinas aún más para poder ofrecer nu servicio de calidad.



Problemas del servicio



Como recordó el PP ayer, la polémica sobre el aspecto sucio de la ciudad es una que viene de lejos. El Gobierno de Xulio Ferreiro tuvo que soportar muchas críticas sobre este punto durante el anterior mandato y el retraso en licitar los contratos de limpieza viaria y de recogida de basura, así como una huelga del sector, no hizo mucho por mejorar la situación. El servicio se prestó de forma irregular durante un par de años por parte de Cespa, hasta que por fin se concedió a las actuales concesionarias, pero los problemas no se han acabado, a pesar de las campañas lanzadas por el Ayuntamiento local, como una específica contra el grafiti, la oposición tiene muchas críticas: “Coruña lleva siete años sucia”:



El concejal del PP Roberto Rodríquez asegura que existe una total ausencia de control de la labor de las concesionarias, por lo que el pliego no se cumple: “La inmensa mayoría de la ciudad no cuenta con servicio mecánico de barrido de aceras que debería ser de frecuencia semanal, no existe una sectorización de la ciudad por turnos de día y noche, el baldeo también se incumple y desde marzo, se ha suspendido el baldeo auxiliar por las noches”.



Recogida de basura



Tampoco al concesión de recogida de basura, en manos de PreZero, se libra de las críticas. La Concejalía de Medio Ambiente recibió ayer la visita del comité de empresa, que le puso al tanto de las irregularidades. Sobre todo, la falta de camiones nuevos de recogida de basura.



Según el sindicato mayoritario, STL, hacen falta seis: los camiones viejos son la fuente de derrame de lixiviados que ensucian las aceras.