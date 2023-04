Leo Harlem, Laura Caballero, Siro López y Carlos Ballarta recibirán los premios EMHU de este año

El Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU) comenzará este viernes su tercera edición, que finalizará el día 7 con la gala Fantastic Colofon en el teatro Colón, donde se entregarán los premios EMHU a Leo Harlem, Laura Caballero, Siro López y Carlos Ballarta.

Leo Harlem recibirá el premio 'Wenceslao Fernández Flórez', con el que se reconoce a una figura española que haya dejado, o esté dejando, una huella significativa en la comedia. El director artístico del EMHU, Luis Piedrahita, asegura sobre el humorista leonés que es "un dos iconos máis recoñecibles do xénero do monólogo, sendo exemplo do humor amable".

El segundo de los galardones será el 'EMHU Fenómeno', que este año recaerá en la creadora, directora y guionista Laura Caballero, quien desde su productora, Contubernio Films, ha lanzado recientemente películas como 'Machos Alfa' o nuevas temporadas de series como 'La que se avecina' o 'El Pueblo'. Piedrahita destaca sobre ella su capacidad "para reinventar o humor capítulo a capítulo, tempada tras tempada e ano tras ano".

El 'EMHU Fugas' lo recibirá el humorista gráfico Siro López, a quien Piedrahita se refería en una entrevista reciente como “nuestro lumen, nuestro faro, una de las personas que más sabe de humor”.

Por último, el reconocimiento internacional 'Alvaro Cunqueiro', que el año pasado recibió Jason Alexander, recaerá este año en el artista mexicano Carlos Ballarta, a quien el director del encuentro humorístico define como "un dos cómicos latinoamericanoes máis orixinais, modernos e inspiradores".

Todos estos galardones servirán para concluir la tercera edición del EMHU, que dará comienzo este viernes, con la apertura de la exposición sobre el 'Guernica' en la casa museo Picasso y con el 'Buenismo Show' de Quique Peinado, Manuel Burque y Henar Álvarez en el teatro Colón.