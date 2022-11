Lage reivindica la figura del exalcalde Vázquez, aunque “a algúns agora non lles guste”

El centro universitario de Riazor acogió en la tarde de ayer la presentación de las jornadas ‘A Coruña no mundo global no século XXI’, organizadas por el Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (Igadi), en colaboración con el Ayuntamiento herculino. El portavoz del Gobierno municipal y concejal José Manuel Lage Tuñas fue el encargado de inaugurar el evento con su discurso, en el que recalcó el carácter “cosmopolita” de la ciudad y elogió la figura del exalcalde Francisco Vázquez, al que calificó de “referente”.



“O ano que ven, en 2023, vanse cumprir 40 anos da chegada a alcaldía de Francisco Vázquez. Aínda que agora hai moitos aos que non lles gusta, eu non teño problema en admitir que a min sí. Con el, comezou unha etapa de progreso na que a cidade se convertiu nunha referencia e foi máis coñecida fora”, aseguró el concejal, que tambien valoró en cierto modo la labor de Manuel Fraga al frente de la Xunta de Galicia, pese a que a nivel ideológico se encuentren “nas antípodas”, algo que dejó claro el propio Lage. “O mesmo que logrou Vázquez no referente á cidade da Coruña, dalgunha maneira, tamén o fixo Fraga a nivel autonómico. Ambos consegiron que existise unha maior autodefinición do país e iso tivo unha traslación fora”, afirmó.



En ese sentido, Lage quiso poner en valor el rol de la ciudad en el actual contexto de globalización. “A cidade leva no seu ADN a súa condición de guía e faro, cun carácter cosmopolita. Moitas veces, fálase da condición da Coruña como cidade-estado, pero iso non signfica que renuncie ao seu papel no exterior. A idea de trascender ao local sempre está presente. Somos unha cidade de carácter liberal, aberta, e que en moitos aspectos foi modelo para outros lugares”, señaló el concejal en su intervención.

Espacio de reflexión

Lage espera que estas jornadas sirvan para generar un espacio de “debate e reflexión” en torno al papel que debe ocupar A Coruña en los próximos años como referente para otros lugares. “Entre todos, temos que conseguir trazar plans que vaian máis aló dun determinado Goberno, e que sigan sendo válidos dentro de cinco on dez anos”, afirmó.



“Queremos que a cidade siga sendo un faro, un referente, pero sen descuidar os servizos que son necesarios para os cidadáns. A Coruña pode ser un referente en moitas cousas, pero os recursos dos que dispoñemos son limitados. Ata onde pode chegar un concello? Cal é o límite entre a solidaridade e cumprir con servizos básicos?”, se preguntó Lage en el tramo final de su intervención, con la que dio por inauguradas estas jornadas ante la presencia de numerosos estudiantes