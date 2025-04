Juana Caridad | “Lo que busca nuestra agrupación es mantener el patrimonio gallego en La Habana”

Las sociedades fundadas por la emigración gallega en Cuba se aglutinan en la Agrupación de Sociedades representativas de municipios y parroquias de Galicia en La Habana, un nombre heredado de la visita de Fraga a Cuba, “cuando proclamó la galleguidad de esas sociedades”. “Aunque ahora queremos hacerlo más corto, porque cada vez que tenemos que llenar un formulario, no cabe” comenta entre risas su presidenta, Juana Caridad Fernández, hija de emigrantes gallegos que hoy participa en el ciclo ‘Alén mar’ del Circo de Artesanos de A Coruña.



Caridad hablará “de la vida y la actividad de las sociedades gallegas de la agrupación”, pero añade que aprovechará también para mostrar el documental ‘Hijas de Galicia, su clínica y su balneario’.



“Es algo que existió en Cuba y que el mundo apenas conoce, es una asociación que llegó a tener 70.000 asociadas en todo el país cubano”, asegura Caridad sobre un ente que nació “por una necesidad” según se desarrollaba la emigración a La Habana. Ya existía un Centro Gallego allí, con un hospital que daba “asistencia benéfica a los hombres”. Desde la sociedad Solidaridad Pontevedresa se empezó a atender a las mujeres y, poco después, Andrea López Chao, una profesora mindoniense emigrada a Cuba, “promovió la creación de la sociedad Hijas de Galicia”.

Un hospital centenario

López Chao fue la primera vicepresidenta de aquel ente que hizo funcionar un hospital que, pese a que en el momento de su nacimiento, hace 101 años, se llamaba Concepción Arenal y ahora se llama Hospital Universitario Ginecobstétrico Diez de Octubre, “por arraigo popular, se conoce como Hospital Hijas de Galicia”. “Fue un paso importante que se dio para la atención de la mujer”, explica Caridad, que añade que ella nació allí y en el mismo fue operada, al igual que su hermana o su madre. “Tiene una importancia tremenda”.



También lo tiene la figura de López Chao, que “simultaneaba” su labor como profesora y como directiva de la sociedad. Participó también, en 1923, en el primer Congreso de Mujeres de Cuba, “con un discurso sobre el papel de la mujer en la familia y la sociedad que es de una actualidad impresionante”, dice Caridad.

Inflación

Juana Caridad preside esta agrupación de sociedades, 35 en total en la provincia de La Habana, con la que buscan “mantener el patrimonio gallego en La Habana”. Destaca entre ese mantenimiento el de los “panteones sociales, donde descansan los restos de los fundadores de todas ellas”, gracias a las ayudas de la Xunta de Galicia. Esas ayudas les permiten subsistir: “Antes hacíamos ocho proyectos, ahora cuatro, porque no nos da con la inflación que presenta Cuba”.

“Fidel (Castro) fue abogado de la sociedad. Cuando deja de ser secretario, le toca a mi padre, después de la firma de Fidel en las actas viene la de mi padre



También organizan actividades en torno a celebraciones como el Día das Letras Galegas, el Día de Galicia o el Día del Emigrante, en diciembre.



En torno al Día de Galicia organizan un acto en una plaza denominada Galicia, inaugurada en el 91, pero que hasta 2015 no había sido utilizada. “El espacio está un poco deteriorado, porque ya no tiene cuidador”, apunta, y explica que la plaza albergaba flora de aquí, “pero ya casi no existe, solo queda un olivo, el único que hay en Cuba, queremos luchar por rescatar la vegetación y ver si se logra un nuevo cuidador, es complicado, seguimos batallando”.

Hijos de A Capela

Caridad es hija de un emigrante de A Capela, que fundó en La Habana la sociedad Hijos del Ayuntamiento de A Capela.



“Fidel (Castro) fue abogado de la sociedad, de la única de la que él fue abogado, del 51 al 53. Da la casualidad de que, cuando Fidel deja de ser secretario, le toca a mi padre, así que después de la firma de Fidel en los libros de actas, viene la de mi padre”, comenta Juana Caridad como curiosidad.