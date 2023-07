Juan Garcilaso de la Vega | “El diputado de A Coruña puede ser vital”

Juan Garcilaso de la Vega Muñoz encabeza la lista de Vox por la provincia en las elecciones del domingo. Padre de familia numerosa es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, licenciado en Humanidades y máster en Gestión Internacional de la empresa. Desde 2016 es funcionario de Demarcación de Costas de Galicia.

¿Qué quiere conseguir Vox en Madrid para la provincia coruñesa?

Vox tiene un programa de ámbito nacional. Es cierto que la provincia se ha visto golpeada por la política energética: hemos visto cómo se desmantelaba la central térmica de Meirama y parcialmente, la de As Pontes. Las centrales térmicas han sido sinónimo de riqueza en donde se han implantado. Las reabriríamos.

Pero ¿y el cambio climático?

Las emisiones de toda España representan el 0,7 a nivel mundial y China aumenta más que eso cada año sus emisiones. Estamos a favor de las energías renovables pero no a lo loco, y con una hipocresía climática: se nos castiga a pesar de contaminar muy poco y permitimos entrar productos de China que si contamina.

Vox parece plantear una campaña en negativo. Solo habla de las leyes que quiere derogar y que afectan al colectivo Lgtbi+ o al feminismo.

Nosotros estamos muy contentos de que nuestra Constitución garantice la igualdad de todos los españoles en su artículo 14 con independencia de las circunstancias personales. Defendemos la igualdad y la libertad. La ley del ‘Solo sí es sí’ o la ley Trans que ha traído un gran daño para ciertos colectivos. Se ha soltado a más de cien agresores de mujeres y a más de mil han visto reducida su condena.

Pero la ley Trans no ha tenido consecuencias negativas todavía.

Es que afecta al concepto de hombre y de mujer. Un señor puede invadir espacios femeninos tras acudir al registro civil. Se aprobó hace relativamente poco, pero advertimos de las consecuencias que puede traer. El tiempo nos dará la razón, aunque preferimos no tenerla.



Se les reprocha también de negar la violencia de género.

No negamos que hay violencia que se ejerce contra la mujer, pero negamos el concepto de género, que también está vinculado a la Ley Trans. Creemos que como sociedad debemos hacer una reflexión en varios puntos claves. En primer lugar, educar a la juventud en el respeto al hombre y a la mujer, y consideramos que hay que tener especial cuidado en el control de nuestras fronteras para que no importemos ideologías civiles o religiosas que desprecien a la mujer.

¿Y en positivo?

Proponemos que se emplee el referéndum contemplado en la ley para consultar a los españoles para cuestiones de su vida diaria (soberanía energética, ayudas a patronal y sindicatos, el modelo de inmigración...).



Vox parece generar mucho rechazo y odio en una parte de población. Ha habido algún incidente en A Coruña, incluso, al saberse que Ortega Smith visitaba una cervecería ¿Movilizará este rechazo el voto de la izquierda contra la derecha?

Nosotros planteamos debates que creemos que muchos españoles comparten con nosotros. Entendemos que el odio viene generado por la reapertura de estos debates que la izquierda dio por cerrado pero la sociedad española no, y por eso nos vota.



Pero nunca han conseguido ningún diputado en la provincia.

Es cierto que no hemos conseguido resultados que nos gustaran. Pero en las últimas generales estuvimos más cerca de conseguir representación a un 1%, un escaño que le habríamos quitado al BNG, y que después fue determinante para la investidura de Pedro Sánchez. El diputado de A Coruña puede ser vital y nos lo estamos jugando contra el comunismo de Sumar o el separatismo del BNG.