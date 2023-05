Jorquera consigue un BNG el doble de fuerte y clave para gobernar, pero sin desvelar el cómo

Si el concepto deportivo de vencedor moral tiene una equivalencia política se acerca mucho a la figura de Francisco Jorquera. Exultante, sonriente como pocos afiliados decían recordarlo, entró en el número 4 de la calle Damas con un ambiente por encima del término festivo, próximo a lo exultante. El candidato nacionalista será el doble de importante y trabajará con el doble de apoyos que hace cuatro años, lo que le sirvió para hacer una lectura tajante. “En termos políticos, se facemos unha análise, o gañador destas eleccións na Coruña foi o BNG: duplicamos os votos, a representación e somos con diferenza a forza que máis avanza, que máis incrementa os apoios e á que os coruñeses atribuiron o papel de ser decisivos e determinantes na vida política municipal os vindeiros catro anos”, advirtió.



Jorquera, que no quiso pronunciarse hasta escuchar la intervención de Inés Rey, se mostró cauteloso a la hora de hablar de futuro o de decantarse entre bipartitos o apoyos puntuales. Es decir, repetir la fórmula de compañero de viaje al uso de la Marea Atlántica es posible, aunque con matices previos. “Non é un bo principio poñer esixencias sobre a mesa, o que imos valorar é un resultante global, un programa de goberno que lle imprima un impulso transformador á cidade, garantías do seu cumprimento e, polo tanto, pactar mecanismos que así lo garanticen”, dijo. “Temos experiencias neste mandato de incumprimentos sistemáticos por parte do Goberno local, que nos fan esixir mecanismos que aseguren o cumprimento do que se acorde, se se acorda. É un proceso que aínda non se iniciou”, prosiguió.



Y es que sobre todo el BNG se convierte en una llave para la gobernabilidad local y una baza que desde la formación nacionalista son conscientes de su fuerza. “O Bloque Nacionalista Galego actuará con responsabilidade para contribuir á gobernabilidade, pero tamén coa máxima esixencia; case sete de cada dez cidadáns votaron opcións distintas á xestión do Goberno municipal”, recordó Francisco Jorquera.



Mano tendida a la Marea

El crecimiento del BNG ha significado el hundimiento, hasta la desaparición en lo que a ediles se refiere, del proyecto de la Marea Atlántica. En la emoción de la victoria y en medio del júbilo el que algunos ya llamaban “teniente de alcalde” miró de reojo tanto a Xan Xove como a José Manuel Sande. “Tocoume vivir momentos como eses, sei o duro que é, pero quero compartir unha reflexión: a política non se circunscribe a estas eleccións, sobre todo si se entende como unha ferramenta de transformación”, apuntó. “Na loita pola defensa do ben común e as maiorías sociais teremos moitos espazos de colaboración”, añadió, en una muestra de puertas abiertas a una trayectoria integradora. También se refirió así a sus rivales en la carrera: “Felicito ao señor Lorenzo por ser o cabeza de lista da candidatura máis votada, e á señora Inés Rey por ser a cabeza dos que se autodefinen como progresistas”.



No solamente leyó Jorquera los resultados en presente, sino que también conjugó el futuro en clave política local por un lado y autonómico por otro. “Dixemos que a nosa vocación era liderar políticamente esta cidade, pero iso significa ser a forza máis votada; non acadamos ese obxectivo, pero destas eleccións sae un BNG máis forte, reforzado e preparado para ser a forza que lidere esta cidade máis cedo que tarde”, interpretó. “O avance na Coruña prodúcese nun contexto de avance na comarca e no contexto do país, polos resultados históricos, no número de votos e concelleiros a alternativa en Galiza ao PP ten un nome: Bloque Nacionalista Galego”, finalizó uno de los ganadores de la noche.