Jorge Pardo: “No nos hacemos una idea del amor que le profesan al flamenco fuera de España”

Con una extensa carrera en la que ha tocado junto a figuras como Camarón, Paco de Lucía o Chick Corea, el flautista y saxofonista Jorge Pardo llega este viernes, día 29, al museo Mundo Estrella Galicia (MEGA).

¿Un museo de la cerveza es el sitio más raro donde ha tocado?

He tocado en sitios muy especiales, por ejemplo, en la selva del Amazonas, pero este concierto va a ser muy bonito, aunque sea por el amor a la cerveza. No lo quería decir porque quedo como un alcohólico (risas), pero la cerveza ya viene de los egipcios, e incluso antes, y es un símbolo de nuestra cultura.



¿Cómo lo suele recibir Galicia?

Increíble. Desde muy jovencito empecé a tocar ahí en todo tipo de sitios, desde garitos a grandes festivales, y he coincidido con grandes músicos de todas las generaciones. Es un lugar donde siempre me he sentido querido, parece que el flamenco corresponde a una zona geográfica pero eso son tonterías, arquetipos que nos fabricamos.

¿Goza de buena salud el flamenco actualmente?

Nunca es suficiente, el flamenco es una música grande pero en un país pequeño, geográfica y económicamente hablando. Podría tener las mismas condiciones que el jazz, pero la diferencia es abismal. Sin embargo, no nos hacemos una idea en este país de cómo el flamenco es percibido fuera, la intensidad y el amor que le profesan. Te puedes encontrar músicos de flamenco por todo el globo.

Aquí en Galicia, la Xunta ha iniciado los trámites para declarar Bien de Interés Cultural la música y el baile tradicionales.

Llega tarde, los españolitos somos muy especiales para apreciar mucho lo de fuera y poco lo que hacemos en casa. Sin duda, la cultura gallega en términos generales es grandísima, profunda y variada y ya era hora de que se pusieran las pilas las autoridades. Con el flamenco pasa un poco lo mismo, tuvimos que reconocerlo gracias a que la Unesco lo mencionó. Así son las cosas en este país.

¿Es más difícil empezar en la música ahora que antes?

Antes tuvimos que inventarnos el camino, teníamos la fuerza pero no los apoyos. Son dificultades diferentes, ahora hay muchos medios y recursos, pero es complicado que aprecien a un músico joven.