Jes, Julio, Josefina y Angus buscan un hogar en A Coruña

Jes, Julio y Josefina son tres preciosidades que buscan encarecidamente un buen hogar. Son tres gatitos adorables, cariñosos y buenos de mes y medio que no queremos que tengan que crecer en el refugio, sino que lo hagan en una buena casa rodeados de mucho cariño. Tienen un pelo muy bonito y son juguetones y muy simpáticos, así que si alguien está pensando poner un pequeño minino en su vida que no dude en acudir a Gatocan a conocerlos. El único problema es decidir con quién se quedan, porque es imposible no enamorarse de los tres según se conocen.



Angus es otro de esos casos que no entendemos, ya que cuando llegó era firme candidato a encontrar familia pronto. Es un perro de tamaño mediano, con un carácter estupendo, cariñoso, obediente, sociable y joven. Nadie se ha fijado en él y no queremos que se convierta en invisible. Es un perro muy guapo, bueno y alegre y seguro que no defraudará a quien decida ponerlo como compañero de vida. Angus está esperando impaciente en el refugio, esperemos que no por mucho tiempo