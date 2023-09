Jere | “Robe siempre ha sido el buque insignia en España”

El músico Jere visita por primera vez A Coruña para dar un concierto en la sala La Disfrutona, donde hará un repaso a su carrera, que comenzó en 2007, y que tuvo que paralizar tras estallar la crisis de 2008, “que lo arrasó todo”.

Acude con su cuarto LP recién salido del horno, ‘Guernica’.

Sí, y hoy mismo [jueves 28] sale el nuevo single, ‘Nitroglicerina’.



¿Cómo es que desde 2007 no ha actuado ni una vez en A Coruña?

Dilo, no tengo perdón de dios. ¡Es que estáis muy lejos! Conozco a una banda de allí, Tregua, y estuve cantando un tema con ellos, pero no tengo ‘inputs’ del público gallego. Voy con todas las ganas.

¿Qué va a ofrecer en su concierto?

Un repaso a toda mi discografía, un popurrí donde están presentes todos mis álbumes. Una carta de presentación. Voy con guitarra acústica y un pedal donde he grabado unas bases y unos ritmos para que sea un poco más dinámico que el típico show de cantautor y haya un poco más de juego.

¿Qué sensaciones está recibiendo en esta gira por toda España?

La verdad es que muy bien. Ha sido una forma de reunir al público que estaba por ahí tras el parón. En 2008 vino una crisis que lo jodió todo y nos arrasó a mí y a varios compañeros de la época, fue un atropello brutal. Hoy por suerte la industria se ha recompuesto y es sólida. Y ahí estamos.

Ha firmado colaboraciones con Rosana, Kutxi Romero, David Otero y otros. ¿De qué bebe Jere?

Depende de la época, desde siempre ‘papá’ Robe [Iniesta] ha sido el buque insignia en la música española y en mi casa siempre ha sonado mucho flamenco. Luego Platero y Tú, Fito, Marea, Rosana... he tenido la suerte de colaborar con algunos de ellos.

Incluso ha grabado un tema con microcuentos de Mónica Carrillo.

Sí, ella escribió un día un tuit con uno de sus poemas y le dije que tenía pinta de estribillo. Me dijo ‘pues ya sabes’ y así salió ‘El tiempo’. Fue muy guay.