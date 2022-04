La jefatura de Seguridad Ciudadana tendrá que justificarse de nuevo

El 30 de marzo se dio a conocer la sentencia del juzgado número dos de lo contencioso-administrativo sobre el nombramiento de Montse Paz como jefa del área de Seguridad Ciudadana en marzo de 2021, que consideraba que no estaba justificado. El fallo se podía apelar ante el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG). El plazo finaliza el lunes, pero la alcaldesa, Inés Rey, confirmó ayer que no se apelará ni se presentará recurso alguno. “No hay nada que apelar ahí”, se limitó a decir. Eso significa que el Gobierno local tendrá que “retrotraer” el proceso: es decir, que tendrá que nombrar a alguien para el cargo y justificarlo. Presumiblemente, será de nuevo Montse Paz a la que escojan, aunque con una justificación distinta o más detalladas.





El problema es que Paz, que figura en la lista con la que Inés Rey se presentó a las municipales, es una psicóloga que ejerció en la prisión de Teixeiro, y no tiene experiencia en Seguridad Ciudadana, así que fuentes municipales señalan que habrá que “hilar fino” al redactar las motivaciones, lo que podría suponer una nueva visita en los juzgados para un Gobierno local ya muy castigado por los escándalos de ceses, dimisiones y nombramientos.





Jorge Souto, el policía local ya jubilado que presentó la denuncia ante el juzgado, y que era el candidato con el mejor currículum, según fuentes consultadas, se mostró firme: “Yo no empecé esto para dejarlo así, voy a recurrir otra vez, llegado el caso. Yo no llegué hasta aquí para hacer teatro, yo llegué hasta aquí para ir hasta el final”.





Otros juicios

Souto ya está jubilado, lo que puede dificultar las cosas, pero él quiere volver al servicio activo, aunque ese caso también tiene que pasar por el juzgado. En cuanto a lo que hará el Ayuntamiento, “la sentencia es clara: pueden no apelar, tendrán que hacer un nombramiento nuevo, con los fundamentos sólidos”. Pero no está muy preocupado: “Dudo que para esa plaza, tal y como se concibe, se pueda nombrar a esta señora teniendo en cuenta el resto de participantes que estamos ahí”. En efecto: Souto no fue el único que presentó su candidatura ni que se sintió burlado por la elección de Paz, y hay otras denuncias que están esperando a que se celebre el juicio. La suya solo ha sido la primera.





Souto se mostró sarcástico: “Siendo una plaza de servicio de Seguridad Ciudadana, cuya motivación está ya hecha, ellos pueden presentar hasta a un cuidador de cabras. Se puede llegar a caer en el absurdo”, Y advierte: “Cuando es manifiestamente ilegal y carece de los informes necesarios, estamos llegando a otro tipo de nivel judicial”.