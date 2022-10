Javier Ojeda | “Entiendo la música como la expresión más honda de los sentimientos de cada persona”

El cantante Javier Ojeda cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el mundo de la música, tanto como vocalista del grupo Danza Invisible como en su carrera en solitario. Esta noche ofrece un concierto en acústico en El Andén Coruña, que inaugura el ciclo ‘Tocadiscos. Vuelve la Generación EGB’.

Tras tantos años de carrera, ¿cuál es su manera de entender la música?

Yo veo la música como la expresión más honda de los sentimientos de cada cual. Siempre ha sido parte de mi vida, de pronto lo que era mi pasión se convirtió en mi oficio. Me acompaña día y noche, escucho música a diario, intento estar al día de todo lo que sale. Creo que de todas las artes posiblemente es la más inmediata y la que más rápidamente llega para transmitir los sentimientos.

¿Qué canciones han marcado su vida?

Muchísimas, es que tengo en mi casa una barbaridad de discos. Me gusta mucho David Bowie. La canción ‘Caravan’ de Van Morrison siempre me ha marcado mucho. Talking Heads con su elepé ‘Remain in Light’... Me gusta todo tipo de música, artistas como Héctor Lavoe con canciones como ‘Periódico de ayer’. También por supuesto mucha música española, incluyendo el flamenco: ‘Como el agua’ de Camarón de la Isla creo que es un tema top. The Beatles, The Rolling Stones... todos.

Recientemente ha realizado un documental con Danza Invisible, ¿cómo ha sido hacer balance?

Realmente no es un balance completo de la carrera, porque más bien se centra en las dos primeras décadas del grupo. Fue una idea de MLK Producciones. Ha sido un documental que ha gustado mucho, creo que tiene una factura impecable y ha servido un poco para poner en valor todo lo que hicimos nosotros sobre todo por aquellos primeros años.

Su último disco en solitario es ‘DeCantando’... ¿qué supone este proyecto?, ¿le ha dado muchas alegrías?

Me ha dado muchísimas alegrías. El disco está hecho durante la pandemia y yo creo que ha evitado que me volviese loco. Al principio no me vino mal el parón de conciertos porque el año anterior había hecho más de cien actuaciones, el récord de actuaciones de mi carrera y de pronto dije “me va a servir esto bien para centrarme” y luego lo que nos ha pasado a todos que de pronto vimos que eso se extendía más. El año pasado el disco me dio muchas satisfacciones porque tuve unas presentaciones estupendas, hice un par de actuaciones de las que voy a publicar ahora a final de año un disco en directo.

¿Qué diría que es lo mejor de poder dedicarse a la música y qué cambiaría de la industria?

Lo que conlleva el mundo de la música es mucho viaje y conocer a mucha gente distinta y eso me encanta, porque yo por ejemplo voy a A Coruña y tengo a quien llamar. He hecho muchísimas amistades en Galicia entera, aquello es fabuloso. Y me pasa prácticamente en cualquier ciudad, eso es una gozada porque te hace valorar mucho más el país en el que vives. Aparte creo que el público español es fantástico. Lo negativo es que con la venta de discos es prácticamente imposible ganar dinero, desde que en la música se hizo todo prácticamente digital los beneficios para el artista son prácticamente nulos. Ahora mismo cuando grabas un disco te cuesta un dinero que es muy difícil que vayas a recuperar porque el formato físico casi ha desaparecido.

Los elepés de Danza Invisible no faltaban en las casas, ¿cree que la vuelta del vinilo puede dar un impulso al formato físico?

No, soy muy escéptico al respecto, la verdad. Igual que a mí también por supuesto que me gusta mucho más el vinilo que el CD y todo eso, pero el problema es que la fabricación de vinilos es mucho más cara que la de CD y necesitas un mínimo de una tirada para que salga más o menos rentable, y son muy pocos los fanáticos que quieren gastarse ese dinero en tener el objeto físico.

Llega a A Coruña en formato acústico, ¿será un concierto muy cercano con su público?

Yo soy siempre muy cercano, en general, en mi vida. Creo que lo que más le va a gustar a la gente y le va a sorprender es que tengo mucha soltura comunicándome con el público. Cuento historias acerca de tal o cual canción, anécdotas, la gente se ríe y luego alterno mucho entre los clásicos de Danza Invisible tocados en acústico, con algunas cosas más recientes como algún tema de este disco ‘DeCantando’. La gente yo creo que se va a sorprender, porque digamos que tengo mucha labia.

Me hablaba sobre un nuevo disco en directo, ¿qué proyectos están por llegar?

Sí, es un disco que de hecho iba a publicar antes pero coincidía con el 40 aniversario de Danza Invisible y lo pospuse un poquito para concentrarme en la vuelta de gira con mis compañeros. Ahora ya que prácticamente estamos terminando la gira, voy a retomarlo y lo voy a publicar prácticamente seguro en diciembre. Y luego mi idea también es publicar posteriormente otro disco en directo pero completamente distinto, una especie de miscelánea de todos los formatos en los que me muevo.