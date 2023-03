Iván Vizcaíno: “La paridad por ley no es una solución perfecta, pero nadie propone otra mejor”

Hace 150 años, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazaba la petición de una mujer para ejercer la abogacía, alegando para ello que “al sexo femenino” le correspondían “una timidez y delicadeza naturales y propias” que resultaban incompatibles con el ejercicio de la profesión. Con esa “terrible” sentencia como eje, el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UDC, Iván Vizcaíno, ha profundizado en la discriminación histórica que sufren las mujeres a la hora de acceder a determinados puestos de trabajo, lo que le ha valido para ser galardonado con el Premio 8 de Marzo de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.



A pesar de que ha pasado siglo y medio, Vizcaíno deja patente en su trabajo que “las cosas no han evolucionado todo lo rápido que sería deseable”. Y ejemplos para sostener esta tesis no le faltan, con algunos especialmente flagrantes. “En este 2023, no hubo que esperar mucho para encontrar la primera situación que lo corrobora. En concreto, en el Concierto de Año Nuevo de Viena. Es un evento de alcance mundial que nunca se ha ejecutado bajo la batuta de una mujer”, explica Vizcaíno, que recuerda las palabras del responsable de esta decisión. “Alegaron que la exposición y la locura que acompañan al recital son peligrosas, y entienden que una mujer no está preparada para afrontarlo. En realidad, es lo mismo que en 1873”, asegura.

En todo caso, el profesor de la UDC asegura que no es necesario salir de España para constatar esta realidad. Así, se remite a los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo. “Te encuentras situaciones absolutamente escandalosas. Por ejemplo, las higienistas dentales son casi todas mujeres, pero solo hay un 28% de mujeres dentistas. Por otra parte, el 98% de albañiles son hombres, mientras que el 93% de empleados domésticas son mujeres. Esto demuestra que sigue habiendo profesiones que, de facto, están asignadas a hombres o a mujeres”, explica el profesor de la UDC. “Es cierto que hay otras profesiones en las que ya encontramos una paridad casi exacta. Por ejemplo, en el caso de los camareros, es prácticamente igual el número de hombres y mujeres que ejercen la profesión. Y eso también sucede de una forma parecida con los cocineros”, matiza al respecto.



Sobre la paridad por ley en ciertos organismos, Vizcaíno tiene claro que, en el actual contexto, es algo necesario. “Cuando los alumnos debaten en clase, siempre hay alguno que defiende que todos los puestos deben ser ocupados por los mejores, sin tener en cuenta el sexo, y usan eso como un argumento contra la paridad. Y yo siempre les digo lo mismo cuando afirman que imponer una cuota es injusto. Les pregunto si en los juegos olímpicos solo participan los mejores y dicen que sí. Y entonces les hago la pregunta de si en una carrera, por ejemplo, en la final olímpica de tres mil metros lisos, solo compiten los ocho mejores atletas del mundo en esa categoría. Y dicen que sí, que es así. Pero no. Los juegos olímpicos son el mayor ejemplo de segregación por cuotas. Si no seguramente solo habría corredores africanos”, afirma.



“La imposición de cuotas por ley, la paridad, no es perfecta ni necesariamente la mejor solución. Pero es la mejor que tenemos. Nadie propone otra mejor. Cuando esa propuesta exista, la estudiaremos. Pero por ahora, si las mujeres no llegan a ciertos puestos de poder, tenemos que ayudar a que lo hagan. Si no, ninguna mujer aspirará a estar en ellos en el futuro ni los podrán ocupar de manera natural. Además, no ocupará esos puestos cualquier mujer solo por serlo, sino aquellas que estén preparadas”, concluye Vizcaíno.