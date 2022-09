Itapas: Lluvia, sol, viento, calor y frío, la imprevisión del clima de A Coruña

Uno de los rasgos que más me llamó la atención cuando llegué aquí fue el clima. En España me esperaba encontrar mucho calor, pero A Coruña me sorprendió inmediatamente.



Especialmente las temperaturas me impresionaron porque son muy diferentes de las que dejé en Italia el día en el que partí. Donde vivo yo hay un clima muy caluroso y húmedo, con picos de 40 grados. Para mí fue muy difícil acostumbrarme al cima coruñés dado que no hace mucho calor y me pareció estar casi en otoño los primeros días. Con temperaturas que van desde 17 hasta 22 grados, no siempre me ha parecido estar en verano.



Seguramente, lo de A Coruña es un clima raro, que evoca un poco lo de Inglaterra. De hecho, hay días en los que por la mañana llueve, hay viento y hace frío, pero una hora después o por la tarde las nubes se van y se muere a causa del calor.



Otra cosa muy rara que me pasó aquí y que no pensaba que pudiera ocurrir en agosto fue el hecho de que, sin darme cuenta, una densa niebla ha envuelto completamente la ciudad. Esto quizás fue la cosa más rara que he visto, porque, dado que en Italia solamente tenemos niebla en invierno, cuando me pasó –y estaba en la playa– me pareció estar de lleno en noviembre.



Aunque la mayoría de las veces el clima más frío de A Coruña no me gustó (soy un chico que ama el calor y el verano), también hubo días en los que aproveché las temperaturas templadas para dar un paseo en tranquilidad por toda la ciudad o también para entrenarme.