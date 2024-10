Isabel Aaiún | “Solo he estado en Galicia para trabajar, esta vez lo que quiero es comer marisco”

Isabel Aaiún (Segovia, 1987) recalará en A Coruña el día 17 con un concierto en la sala Inn dentro de su gira ‘Potra salvaje’, una canción que la llevó a altas cotas de éxito este verano, al trascender que era uno de los temas motivadores de la Selección española para la pasada Eurocopa. Con referentes como Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, Melendi o Rosalía, promete un espectáculo con "buen rollo y cercanía".

¿Cómo está viviendo esta locura?

Ha sido un año muy bonito, con muchas experiencias nuevas y lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy conociendo un montón de lugares y de gente, disfrutando cada concierto y deseando que vengan más. No me canso.



Toda una sorpresa el éxito de ‘Potra salvaje’, que salió en 2021. ¿Esperaba algo así?

Desde el momento que salió, la canción fue haciendo amigos por diferentes puntos de España, pero claro, no me esperaba que la fuesen a calificar como la canción del verano ni mucho menos.

Es un tema muy versátil, porque se ha usado para el deporte pero tiene un mensaje de empoderamiento que cala en cualquier contexto.

Al final lo que tiene la canción es una serie de mensajes positivos y de unidad, entonces cada uno, a su manera y por su motivo, la ha hecho suya.

¿Cómo son sus conciertos?

Con súper buen rollo y con sorpresas, no quiero desvelar nada así que no voy a entrar mucho en detalles (risas). Mis conciertos son cercanos y sentimentales, y me encanta conocer a la gente e interactuar con ella.

¿Quiénes le acompañarán en el escenario?

Somos seis personas en el escenario, es un espectáculo eléctrico y lo damos todo.

Usted se dedicaba a la equitación y dice estar “surfeando la ola” de la música, pero ¿qué espera de esta experiencia?

Mis planes a corto-medio plazo son seguir haciendo música y seguir dando conciertos, estoy disfrutando de lo que me está dando la música. Sigo manteniendo la afición a los caballos porque eso forma parte de mí.

Tiene una fecha en el Wizink Center de Madrid con entradas agotadas. Palabras mayores ya.

Sí y no. Yo jamás pensé que fuéramos a llenar, dudaba de que tanta gente pagase por verme a mí, pero tampoco quiero darle tanta, tanta importancia porque hoy agotas una sala y a lo mejor mañana no van a verte ni a un concierto gratuito.

¿Podrá visitar algo A Coruña?

No tengo la suerte de conocer mucho Galicia, solo he ido para trabajar. Sobre todo, esta vez lo que quiero es comer marisco.