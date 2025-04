El investigador de la UDC Carlos Vázquez Cendón lidera un proyecto para innovar en los mercados de emisiones

APMANA-EAREC (Advanced Pricing Models and Numerical Approaches for Emission Allowances and Renewable Energy Certificates), una iniciativa innovadora financiada por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) española y la Deutshe Forschungsgemeinschaft (DFG), su homóloga alemana.



El investigador del CITIC y catedrático de Matemática Aplicada de la Universidade da Coruña, Carlos Vázquez Cendón, participó en la reunión de arranque del proyecto APMANA-EAREC en Wuppertal, Alemania.



Un proyecto innovador para modelizar mercados energéticos

Esta iniciativa se centra en el diseño y resolución numérica de nuevos modelos de valoración para los certificados de emisiones de CO2 y de energías renovables, un tema de especial relevancia en el actual contexto de transición energética y lucha contra el cambio climático.



En este primer encuentro se concretaron los planes para las líneas de trabajo que desarrollarán ambos equipos. El equipo del CITIC de la UDC se centrará en el diseño de modelos de valoración de los certificados de energía renovable (RECs), que las empresas reciben por la generación de electricidad a partir de renovables y que, posteriormente, se negocian en los mercados o mediante productos derivados.

Estos productos son de gran complejidad, por lo que la investigación aplicará ecuaciones diferenciales avanzadas y desarrollará nuevos métodos numéricos para mejorar el análisis y predicción en los mercados de energía.



Según indica el investigador del CITIC Carlos Vázquez, “la colaboración con la universidad alemana supone una oportunidad para aprovechar sinergias entre los equipos, avanzar en el conocimiento y formar doctores en un tema de gran actualidad e interés para administraciones y empresas”.



Colaboración internacional y avances científicos

El equipo de la Universidade da Coruña está formado por Íñigo Arregui, Carmen Calvo, María de los Ángeles Baamonde, José Germán López y Pablo Pérez. Por parte de la Universidad de Wuppertal, participan los investigadores Matthias Ehrhardt, Thomas Kruse y Long Teng, entre otros.



APMANA-EAREC pretende aportar soluciones innovadoras para la gestión eficiente de los mercados de emisiones y energías renovables, contribuyendo a una mejor comprensión de su dinámica y facilitando la toma de decisiones en el camino hacia un futuro energético sostenible.