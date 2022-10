La investigación del alijo de cocaína hallado en un barco en A Coruña sigue en dique seco

El sábado pasado se descubrió el mayor alijo de cocaína de A Coruña en lo que va de siglo: nada menos que 878 kilos de esta droga que viajaban adheridos al casco de un mercante chino, con destino a Santander y que se hallaron cuando estaba atracado en el muelle del Centenario. El cargamento se descubrió por casualidad y lo que podría considerarse un golpe de fortuna resulta una maldición para los investigadores del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga



(EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil que no tienen un hilo del que tirar. “Aunque el fiscal quiera iniciar una investigación, será difícil que llegue a ninguna parte”, se lamentan fuentes del Instituto Armado.



El alijo se descubrió porque el consignatario comunicó a la Sección Fiscal de la Guardia Civil que había encontrado unos paquetes adosados al casco de dicha embarcación durante unos trabajos de mantenimiento de la hélice. Los buzos se habían sumergido para comprobar su estado y habían descubierto los bultos adheridos con imanes.



Pero los investigadores ignoran cuándo se colocaron esos bultos, o en qué puerto. Tampoco saben cuál era su destino último, aunque parezca probable que serían descargados en Santander, no es seguro. “Hay casos que se dejan en alta mar con un GPS y los recogen los narcos en planeadoras”, apuntan.



Esto no podría hacerse sin la complicidad de la tripulación, pero tampoco existe ninguna prueba contra ellos. El capitán del ‘Shandong Fu Yi’ fue interrogado, y luego se les permitió continuar su ruta, tras descargar su cereal. El examen cuidado de los paquetes en los que venía la droga tampoco parece haber arrojado ninguna luz, de manera que todo apunta a que no habrá ningún detenido por el mayor alijo de cocaína de las últimas décadas en A Coruña. Los miembros del EDOA están frustrados, y no les consuela que se hayan retirado 878 kilos de cocaína del mercado. “Una gota en un océano”, se lamentan las fuentes de la Guardia Civil.