Inquietud en los mercados municipales ante la falta de descarga de carne

Los placeros de los mercados municipales no logran esconder su incertidumbre ante la situación derivada de la huelga de transportes. Los mataderos no sacrificaron reses ayer y las carnicerías tratan de llenar sus mostradores con las piezas que ya estaban disponibles en la anterior jornada. El comentario general es que ahora mismo se vive “día a día” y no se puede saber qué cantidad de mercancía llegará cada mañana a los puestos.



“El problema no es que no haya mercancía, sino el parón a la hora de transportarla. Hoy no hubo descarga de carne y los clientes llaman para hacer encargos pero ahora mismo no podemos garantizar que vayamos a tener los productos que nos piden”, asegura David Pin, el carnicero del mercado de Ramón Cabanillas.



En la plaza de Lugo había unanimidad a la hora de calificar la situación. “Hoy estamos aquí pero no sabemos si en los próximos días va a llegar algo. No hemos recibido nada y los clientes siguen siendo los de siempre, así que, a ver qué pasa, pero la inquietud la tenemos todos”, comentan desde Carnicería Vidal.









Bajo mínimos





A escasos metros de este puesto se encuentra Mari Carmen, que regenta su casquería y que desde la semana pasada ha ido ella misma al matadero a recoger la mercancía. “Estamos bajo mínimos y todos tenemos miedo”, dice.



En A Do Bran explican que los mayores problemas están relacionados con la distribución de la ternera, y por ello han buscado alternativas como agencias de mensajería. Si no, “pides y a ver lo que llega”, añaden. En el puesto de Manuel Becerra no hay diferencias con sus compañeros de mercado. “Estamos sin ternera y por el momento tenemos lo que queda. No sabemos qué va a pasar y si va a haber producto estos días”, relatan.



El suministro de pollo, sin embargo, funciona con normalidad. Eso sí, el precio se ha encarecido y el sector tampoco respira tranquilidad. “Nos avisaron de que podría haber desabastecimiento en las próximas semanas, pero de momento no hemos tenido inconvenientes. El precio ha subido una media de treinta o cuarenta céntimos y sí que es verdad que hay ciertas cosas que no tenemos como siempre. Sí que es verdad que el pavo está tardando más en llegar”, confirman desde Pollería Isabel, a la vez que demandan “medidas por parte del Gobierno central para frenar esta situación”. En cuanto al pescado, su valor también se ve incrementado, pero los puestos continúan ofreciendo la mercancía.



“Pescado hay y el precio sube en subasta, por lo que el que lo quiere, lo está pagando más. Esto no quiere decir que el cliente también vaya a pagar una mayor cantidad, porque yo por ejemplo no he subido los precios. Vivimos en el día a día y vemos que la gente no viene tanto porque piensan que no va a haber pescado, por lo que hay que dejar claro que pescado, aunque menos, hay”, resaltan en Pescadería Charo, en Ramón Cabanillas.



Este mismo lunes los agricultores y ganaderos, preocupados por la crisis que amenaza con llevarlos a la ruina se concentraron frente a la Delegación del Gobierno. Advirtieron, entre otras cosas, de que no pueden transportar la leche ni alimentar a los animales, por lo que se están produciendo perjuicios graves e imposibles de gestionar.













propuesta de cierre en la hostelería el próximo lunes Los hosteleros gallegos tienen sobre la mesa la propuesta de llevar a cabo, el próximo lunes, un cierre patronal en apoyo a las reivindicaciones del sector del transporte, así como para reclamar medidas que logren paliar las consecuencias en sus negocios del alza de precios de suministros y de la energía. El presidente de los hosteleros coruñeses, Héctor Cañete, explicó que las asociaciones son proclives a secundar este paro, como gesto de “apoyo a los transportistas” y para evidenciar los “perjuicios” que está sufriendo la hostelería en estas circunstancias, por lo que confía en que habrá un “amplio seguimiento”