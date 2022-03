Inés Rey reivindica la trayectoria del Circo de Artesanos “sempre á vangarda de Galicia” en su 175 aniversario

La alcaldesa, Inés Rey, presidió la apertura de los actos organizados con motivo de la celebración del 175 aniversario del Circo de Artesanos en su sede de la calle San Andrés. La mandataria municipal, acompañada de Roberto Parga, presidente da institución, y de Yoya Neira, edil de Benestar Social, asistió tanto a la actividad central, con la proyección de un documental en el que se narra la historia de la institución, como en la entrega de insignias de honor a los socios y socias más antiguos.





“Somos o que somos, grazas a institucións coma esta. Non se pode entender A Coruña sen ter en conta todo que influíron no seu carácter aberto, liberal, culto e popular agrupacións coma esta”, aseguró la alcaldesa durante el acto, en el que también agradeció la labor de esta histórica entidad, sin la cual “non existiría unha rede de centros cívicos, bibliotecas municipais ou museos científicos” en A Coruña, explicó Rey.





Aludía así a que el Circo de Artesanos puede ser considerado “o primeiro centro cívico da cidade e tamén unha das súas primeiras bibliotecas de A Coruña”.





Rey mostró recientemente el compromiso del Ayuntamiento de A Coruña con esta institución a través de una aportación económico para la catalogación de la biblioteca y la apertura de una sala de estudio pública en su sede de la calle de San Andrés.





“Desde este Goberno local estamos a facer un labor intenso a prol da difusión da identidade histórica da Coruña, con vocación cidadá e contraria a calquera tipo de apropiación particular”, apuntó la regidora, que no dudó en exponer las virtudes de una institución “sempre á vangarda de Galicia”. Porque A Coruña “ofrécese, unha vez máis, como faro do país, de eficiencia demostrada. Por iso non se entendería, nin aceptariamos, que se nos quixese apagar. Porque ademais resultaría imposible. A longa e vizosa historia das institucións coruñesas, como este Círculo, así o proba”, sentenció la alcaldesa de la ciudad.





En la celebración también participó el delegado territorial de la Xunta, Gonzalo Trenor, que destacó que la entidad “forma parte de historia viva da cidade” y que ”conservala e preservala é unha obriga de todos”, por lo que el Gobierno gallego “seguirá apoiando aos seus socios para que este espazo emblemático da Coruña siga abrindo ás súas portas como hai 175 anos”.





Además, Trenor recordó en el Circo de Artesanos “se escoitaron palabras sabias como as de Casares Quiroga, Enrique Hervada García-Sampedro, Manuel Casás, Sofía Casanova que chegou a ser recoñecida como Socia de Honra, ou Félix Estrada Catoira”.