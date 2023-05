Inés Rey presenta este miércoles junto a Formoso y Besteiro su candidatura para repetir como alcaldesa de A Coruña

La socialista Inés Rey presentará este miércoles, 3 de mayo, su candidatura para repetir como alcaldesa de A Coruña. Lo hará en compañía de Valentín González Formoso, líder del PSdeG y presidente de la Diputación coruñesa, y José Ramón Gómez Besteiro, exlíder de los socialistas gallegas y actual delegado del Gobierno en Galicia.

“O noso é un proxecto sólido e confiable e que precisa dun equipo preparado e comprometido coa cidade e cos coruñeses e coruñesas para consolidar o modelo de cidade que comezamos a desenvolver neste mandato” explica Rey.

La presentación, en un acto abierto al público, tendrá lugar en el patio de la Fundación Luis Seoane a las 19.30 horas, contará también con Carmen Marón, exconcejala en A Coruña y miembro número 27 de la lista que lidera Inés Rey.



“Será un pracer contar co delegado do Goberno e o noso secretario xeral neste acto en representación do Goberno de España e do socialismo galego” señala la alcaldesa. Rey definió a Carmen Marón como “referente” en la política local, social y feminista: “Carmen é o perfecto exemplo de que A Coruña avanza con gobernos socialistas porque somos os que garantizamos un proxecto transformador, de ambición, liderado e largo percorrido para a cidade”.