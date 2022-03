Inés Rey espera levantar el estado de emergencia esta semana

La ciudad lleva dos semanas en estado de emergencia sanitaria, decretada por el Ayuntamiento después de que a finales de febrero, una reducción brusca de los niveles de eficacia en el servicio de recogida de basura provocara que las calles se llenaran de desperdicios. “Rematará cando os niveis de recollida estéan aos niveis que teñen que estar. Polo momento, estamos a espera de que esos informes técnicos así o determinen”, comentó la alcaldesa, Inés Rey que añadió que “non creo que tarde moito porque xa está practicamente normalizado”. Es por eso que cree que “podería ser esta mes semana” aunque no se atrevió a ofrecer una fecha más exacta.



A lo largo de esta semana, el Ayuntamiento retiró las medidas extraordinarias que había puesto en marcha durante la crisis de febrero. Por ejemplo, los camiones de basura ya no son escoltados por la Policía Local para evitar que unos encapuchados les pinchen las ruedas o los quemen. También la empresa Tragsa, que se contrató pare recoger la basura durante el día, presta ya sus servicios al municipio.



Pero la declaración de estado de emergencia permanece. Es lo único que impide convocar una huelga al sindicato STL. No solo de la recogida de basura, sino también de la limpieza viaria, cuyo comité de empresa también es mayoritariamente de STL. Un paro combinado de ambos servicios puede volver a llenar las calles de A Coruña de basura en muy poco tiempo.





Huelga imposible





La CIG, sindicato minoritario en el servicio de recogida de basuras, apoya la huelga. Mario Díaz, de CIG-Servizos, considera irrelevante si legalmente se puede celebrar una protesta con un estado de emergencia o no, algo que no está muy claro. Según él, si el Ayuntamiento puede contratar a otra empresa como ha hecho con Tragsa durante la emergencia, entonces “a folga non che vai sair adiante. En parte imposibilita a folga”.



Por eso, desde STL se preguntan si el retraso en retirar el estado de emergencia es una forma de coartar un derecho fundamental como el de la huelga “Si es así, nos reservamos el derecho de poder denunciarlo”. De momento, el que acumula denuncias es el sindicato, interpuestas tanto por PreZero como por el Ayuntamiento tras la quema de docenas de contenedores y dos camiones.