La hostelería logra un horario ampliado dos horas más durante quince días

Agosto es el mes grande en A Coruña, cuando toda la ciudad celebra las Fiestas de María Pita, y se suceden los conciertos. Es también una época de gran recaudación del sector de hostelería, que ve cómo sus terrazas rebosan de clientes. Por eso, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería ha obtenido del Ayuntamiento permiso para retrasar el cierre de todos los locales de hostelería dos horas. La entidad tramita la solicitud a sus socios, y el resto de los hosteleros pueden hacerlo por su propia cuenta. Es la primera vez que se adopta esta medida en las fiestas.



El presidente de los hosteleros, Héctor Cañete, explicó ayer que no es la primera vez que piden una ampliación de horario. Lo han hecho en ocasiones como San Juan, pero nunca durante tanto tiempo, dado que cubrirá la mitad de las Fiestas de María Pita, las dos primeras semanas, que son las que registran una mayor actividad. “Cuando hicimos la petición, la alcaldesa dijo que le parecía lógico”, señaló Cañete.



En verano, señala el representante de los hosteleros coruñeses, el público se pasa gran parte del tiempo en la playa, aprovechando las horas de sol, y solo va a cenar ya bien entrada la noche. Y la hora se retrasa aún más si asiste a un concierto, así que a Cañete no le parece disparatado que un restaurante pueda cerrar de madrugada. “La media de cierre de los locales de hostelería es de dos o dos y media, aunque depende de la licencia”, advierte.



Posibles molestias

Eso quiere decir que muchos locales no echarán el cierre hasta las cuatro de la madrugada, terrazas incluidas, lo que es probable que moleste a los vecinos de las calles más concurridas. Sobre este particular, Cañete no parece muy preocupado: “Los vecinos tienen que entender que se trata de las fiestas patronales, pero en principio no tiene por qué producirle molestias”.



En la circular que la asociación de hosteleros ha enviado a sus socios figura una única petición del Ayuntamiento: que se instalen ceniceros en las terrazas para que así los fumadores no tiren las colillas al suelo. Según parece, se acaba generando una cantidad importante de basura. Conviene recordar que hace meses que expiró la prohibición de fumar en las terrazas con motivo del covid.



Pero lo que realmente molesta a los vecinos es el ruido que generan los clientes en la calle. Las terrazas son un problema precisamente por eso, aunque no se limite a los locales que tienen una terraza: el fin de semana pasado, la Policía Local llegó a sancionar a cuatro establecimientos de hostelería en la calle Orzán porque habían permitido a sus clientes sacar sus consumiciones a la calle. Con el nuevo horario es posible que estas situaciones se multiplique, aunque solo sea por dos semanas.