“Hacemos un llamamiento a los coruñeses para que donen comida”, dicen desde AGA-Ucraína

La asociación AGA-Ucraína continúa con su imparable labor para hacer llegar mercancía al país en crisis, pero percibe un bajón de ayuda económica y humanitaria en las últimas semanas. Son ya diecinueve los camiones que han enviado a Ucrania desde que estalló el conflicto bélico y el último partió hace tan solo unos días.



El secretario de la entidad, Antonio Corredoira, explica que cada tráiler tiene capacidad para quince o veinte toneladas de mercancía, pero a día de hoy se necesitan más donaciones de comida. “Ha bajado mucho el nivel de ayuda y allí cada vez es más necesaria. La situación es dramática y hacemos un llamamiento a los coruñeses para que donen comida, porque ropa tenemos, pero comida cada vez hay menos”, asegura. La presidenta de la asociación, Natalia Afónina, viajó la pasada semana hasta la localidad de Truskavets, en Ucrania, para reunirse con la Fundación Kolo con el objetivo de preparar proyectos de ayuda humanitaria,



Sobre la llegada de refugiados a la ciudad, el secretario de AGA-Ucraína dice que “no siguen llegando” y que algunos incluso han regresado ya a su país de origen. “A los que siguen aquí, les estamos ayudando a encontrar trabajo y muchos otros han pasado al programa de protección del Estado. Puede que de cara a finales de verano pueda volver más gente a Ucrania”, considera.



Esta visión de la actualidad coincide con las declaraciones de la concejala de Bienestar Social, Yoya Neira, que subrayó hace unos días que “estamos notando un descenso importante, seguramente derivado de que ya no vienen autobuses y de una manera informal”. Calificó, por lo tanto, como un “goteo” la llegada de refugiados a la ciudad.

Concierto benéfico



Los ucranianos que han tenido que abandonar su país por culpa de la guerra continúan concentrándose cada domingo en la plaza de María Pita. Además, el domingo 1 de julio, a las 20.00 horas, se celebrará un concierto benéfico en el auditorio de Afundación para recaudar fondos para AGA-Ucraína. Todo lo recaudado se utilizará para ayudar a los ucranianos y desde la entidad recuerdan que, además de obtener las entradas para asistir en Ataquilla.com, también estará disponible la opción de “fila 0” si no se puede acudir al concierto pero hay interés por colaborar. “En nombre de todos los ucranianos y voluntarios os pedimos que no hagáis la vista gorda ante lo que está pasando. Os pedimos vuestro apoyo y participación y os ofrecemos diversas formas de ayudar”, instó la organización en sus redes sociales, para recordar que “la guerra no ha terminado. El horror continúa”.