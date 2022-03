Hace 25 años: El vertedero de la fábrica de gaseosas y vuelve Flavio Conceiçao

El periódico del 6 de marzo de 1997 destacaba como noticias principales el objetivo prioritario de la grúa, los reincidentes de la ORA, el vertedero en pleno centro que supone la antigua fábrica de gaseosas y el regreso de Flavio Conceiçao.













Cemento por losas en María Pita

El gobierno municipal ha decidido levantar el enlosado de la plaza de María Pita que se encuentra en peores condiciones y poner en su lugar capas de cemento para evitar que los viandantes puedan sufrir un accidente debido a la inestabilidad del "firme". El concejal de Obras Públicas explicó que esta medida se adopta con carácter provisional mientras no se ponga en marcha el plan de reforma de la plaza, presupuestado en 31 millones y que se llevará a cabo en varias fases.









Hosteleros de La Marina pervén grandes pérdidas con la venta del teatro Colón

"La Marina acabará siendo un gran desierto". Los propietarios de las cafeterías de la zona resumen en esta frase su crudo futuro ante la inmediata venta del teatro Colón, propiedad de la familia Rey, a la Diputación. Los establecimientos más significativos de la avenida auguran fatales repercusiones para sus negocios tras la adquisición del inmueble. Los establecimientos dependen en gran parte de las películas de estreno y opinan que la operación de la Diputación "desertizará" la zona.









La desidia municipal convierte a la fábrica de gaseosas en un vertedero

La finca situada tras la antigua fábrica de gaseosas, entre la avenida Calvo Sotelo y la calle José Luis Pérez Cepeda, es como un molesto grano en la nariz del barrio. Su total abandono ha convertido la finca en un gran vertedero que crece en el mismo centro de la zona. Los propietarios no se dan por aludidos y el Ayuntamiento sigue sin actuar, a pesar de las reiteradas denuncias de los residentes. La asociación de vecinos de Santa Margarita "O Parque" no está dispuesta a esperar más y en breve se reunirá para frenar el vertiginoso crecimiento del basurero.









La necesaria recuperación de Cebreiro

Álvaro Cebreiro (1903-1956) es una de las figuras más representativas (e injustamente olvidadas) de kla vanguardia gallega, que vivió su momento de máximo esplendor en los años veinte y treinta y que se vio brutalmente interrumpida por la guerra civil. Desde ayer, la sala de exposiciones del Ayuntamiento exhibe 96 piezas de este excepcional caricaturista, que colaboró asiduamente con las revistas y publicaciones más importantes de la época, como la coruñesa "Alfar", la lucense "Ronsel" o el diario madrileño "El Sol", creado por el filósofo José Ortega y Gasset. La muestra incluye doce caricaturas realizadas entre 1951 y 195 para El Ideal Gallego, como "O Nenos", que aquí reproducimos, y que llevaba el siguiente texto: "¡A min o morrer nada... o que me pon medo é quedarme dormido e non me acordar". Otra de las joyas de la exposición es la selección de carteles publicitarios, como ese en el que se lee nada menos que "La Coruña: el mejor clima de España".









Flavio llegó sin temor

Había cierto temor a que Flavio Conceiçao tampoco apareciese ayer en Alvedro, como había hecho el día anterior. Flavio fue de los primeros en salir por las escalerillas del avión procedente de Madrid, en donde se había confirmado ya su llegada de Brasil. Tan pronto pisó tierra, el consejero del Deportivo, Luis Sánchez Doporto, salió por la terminal antigua del aeropuerto y se fue a por él. Puestos a adivinar se puede concluir que le estaba dando "sabios consejos" o quizá aplicando el primer "rapapolvo" sobre lo ocurrido. O quizá lo que tenía que decir a los medios de comunicación allí presentes. Flavio, acompañado de su amigo Luis Moreno, "colaborador" y compañero de Renaldo, fue respondiendo como pudo y en un tono muy bajito. Manifestó que en su ausencia delegó en Moreno para que explicase los motivos de su marcha al consejo de administración y apuntó que acatará la decisión que el club tome contra él. Más tarde, Pachi Dopico, acompañado de Sánchez Doporto, ofreció una mini rueda de prensa en la que explicó los motivos del viaje: "Se trata única y exclusivamente de un tema urgente, un asunto inmobiliario, un tema realmente grave por el que tuvo una gran preocupación".