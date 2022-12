Hace 25 años: Vázquez deja la FEMP y aparece la antigua fuente de Santa Margarita

El periódico del 18 de diciembre de 1997 llevaba a portada el temor a que las gaviotas de Bens invadan la ciudad y los más de 4.000 opositores que se reunieron en el Coliseo para optar a 462 plazas de trabajo de la Xunta.

Un técnico de Falcon Center sostiene el aparatousado para ahuyentar a los estorninos /Gago

Vasco teme que el cierre del vertedero origine una invasión urbana de gaviotas

El gobierno municipal utilizará todas las armas de las que disponga para evitar que las gaviotas del vertedero invadan la ciudad, una vez que comiencen las obras de cierre y sellado del vertedero. El concejal de Medio Ambiente, Pedro Vasco, mostró ayer su temor por que las alrededor de 12.000 palmípedas que se alimentan de los resiudos depositados en Bens (7.000 en temporada de cría) puedan buscar comida dentro del casco urbano en cuanto desaparezca su principal fuente de alimento. Para negociar que causen más molestias, el Ayuntamiento negocia la puesta en marcha de un nuevo sistema de control de aves con la empresa Falcon Center, la misma que ya el año pasado consiguió rebajar la población de gaviotas utilizando a los halcones. En esta nueva etapa se estudia emitir sonidos disuasorios que han producido resultados "más que satisfactorios" con los estorninos de Méndez Núñez.

Antigua fuente de Santa Margarita, en la esquina de la avenida Finisterre con el Paseo de los Puentes

Aparece la antigua fuente del barrio de Santa Margarita

Las obras de urbanización en el Paseo de los Puentes han puesto al descubierto la antigua fuente de piedra de Santa Margarita, según reveló ayer Marcelino Liste, presidente de la Asociación de Vecinos de O Parque, que rápidamente se ha dirigido al Ayuntamiento para solicitar su "conservación y restauración como elemento histórico y decorativo en el lugar que actualmente se encuentra". El hallazgo, que permanece semienterrado en la confluencia de la avenida de Finisterre con el Paseo de los Puentes, merece según la agrupación vecinal que sea recuperado y conservado.

Francisco Vázquez fue sustituido por Rita Barberá

El PSdeF alaba la decisión de Vázquez de dejar la FEMP

Los socialistas gallegos no creen que su representación dentro de la Federación de Municipios y Provincias, la FEMP, vaya a quedar mermada por la dimisión de Francisco Vázquez de la vicepresidencia de este organismo. Los miembros del PSdeG consultados por este periódico alaban que Francisco Vázquez decida dejar esa responsabilidad para dedicarse más a fondo a cuestiones de partido, sobre todo dado el momento de reflexión que vivel el PSdeG tras los malos resultados obtenidos en las elecciones.

Los flashes de luz de un dibujo animado causaron convulsiones a cientos de japoneses

Una serie de destellos intermitentes de luz, semejantes a los de un flash fotográfico repetido durante cinco segundos en imágenes televisivas, ha sido la causa de las convulsiones sufridas el pasado martes por cerca de 155 niños en todo Japón. Según la cadena pública NHK, en los hospitales se registraron un total de 594 casos de malestar generado tras la visión de "Pokemon", algunos de los cuales debieron permanecer en observación.

Un granadino quema a su ex mujer, que lo había denunciado en televisión

Ana Orantes Ruiz, la mujer que falleció ayer quemada por su ex marido en Cúllar Vega (Granada), había denunciado recientemente en un programa de televisión los malos tratos que había recibido de su ex esposo, tanto ella como sus cuatro hijos. En el programa, la víctima, de 60 años, relató las agresiones sufridas a lo largo de su matrimonio, que concluyó hace unos dos años después de obtener el divorcio, aunque debido a que la sentencia obligaba a dividir la vivienda en dos, la mujer habitaba en la planta superior y el ex marido en la de abajo.