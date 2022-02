Hace 25 años: Termina la huelga de transportes y Carlos Alberto "ya silba"

El periódico del 20 de febrero de 1997 abría la edición con el fin de la huelga que paralizó el país catorce días, con la muerte de Deng Xiaoping, el líder chino artífice de la convivencia entre el comunismo y el capitalismo, y con los premios de la Lotería Nacional y la ONCE, que dejaron 2.428 millones de pesetas en La Coruña en lo que va de año.









Se busca anunciante para pasarela

De vivir en Elviña, el televisivo Lucas Grijander tendría el símil a huevo: "Estás menos pisada que la avenida de San Cristóbal. Jaar", bromearía para solaz del vecindario. Y a fe que nadie le rebatiría. Un portavoz de la Asociación de Vecinos "Os Anxos", de Elviña, es tajante cuando se le menta el asunto: "Sinceramente, por ahí no pasa nadie". La razón es la pasarela, que durante años demandó la asociación al Ayuntamiento para evitar un peligroso tramo de la avenida de San Cristóbal. "La gente tiene mucho miedo a pasar por ella. Es muy alta y las barras protectoras laterales están muy separadas. No ofrece ninguna sensación de seguridad", explica un miembro del colectivo. El Ayuntamiento es consciente de que la pasarela peatonal es infrautilizada. Se lo comunicó a la asociación, que también aportó el remedio: "Propusimos colocar muchos carteles publicitarios en los laterales. Así habría mayor sensación de seguridad", recuerda un portavoz. La directiva ya ha contactado con varias firmas --Continente y Banco Pastor entre ellas-- pero no ha logrado ningún sí.











Ambiente musical en Los Rosales en el certamen nacional de karaoke

Las eliminatorias del certamen nacional de karaoke comenzaron ayer en el centro comercial Los Rosales con una gran participación de cantantes amateurs. Los interesados, con más de dieciséis años, podrán participar en las diferentes eliminatorias, puntuados por un jurado formado por destacadas personalidades de la ciudad. El primer clasificado tendrá un premio de 25.000 pesetas en vales de compra, un karaoke de regalo y el paso directo a la final nacional.









Carlos Alberto "ya silba"

Por fin una victoria. Un triunfo para dar la bienvenida al nuevo técnico. Tres puntos para la tranquilidad y noventa minutos para disfrutar --tiempo hacía-- del buen juego del Deportivo. El arranque del partido presagiaba más de lo mismo. No era sencillo distinguir qué equipo era el colista y cuál el que lucha por regresar a los primeros puestos pero al final el equipo se reencontró con la victoria tras derrotar por 1-3 al Hércules tras ocho jornadas de sequía.









Richard se estrenó en su nuevo cometido técnico

Ricardo Moar "Richard" se estrenó ayer en su nuevo cometido como técnico del Deportivo. La petición de Carlos Alberto Silva al consejo de administración fue atendida y desde ayer cuenta con un nuevo ayudante: el ex lateral blanquiazul. Richard compaginará el puesto de auxiliar de Silva con el de ojeador de futbolistas que interesan al club coruñés.