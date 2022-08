Hace 25 años: Sigue el culebrón de Rivaldo y Pimpinela triunfa en el Parque Europa

El periódico del 23 de agosto de 1997 llevaba a portada un nuevo vertido, que obligaba a cerrar cinco playas del área coruñesa, el mejor pop gallego y español, que sonaba en el Palacio de Congresos y las explicaciones de Rivaldo: "Estoy en el Barça porque nadie del Deportivo habló conmigo".

Un derrame de fecales obligó a cerrar cinco playas

Cruz Roja y Protección Civil se vieron obligados a desalojar en la tarde de ayer los arenales de Sabón, Valcobo, Barrañán Pequeno (la nudista) y Barrañán Grande al comprobar que las aguas estaban cubiertas de excrementos y restos de productos higiénicos. Idéntica situación se dio en la zona de Suevos. Aunque a última hora se desconocía el origen del vertido, todo apunta a que la causa se encuentra en el emisario submarino de Bens, que arrastra una rotura desde tiempo atrás, por lo que expulsa directamente al mar las aguas fecales de La Coruña. Sin embargo, personal de la planta señaló que no había detectado ninguna anomalía. Desde SOS Galicia indicaron que el derrame, según la Policía Local de Arteixo, también pudo deberse a las obras que se realizan en el cauce de un río en Barrañán.

Pimpinela en el Parque Europa/Gago

Pimpinela logró el éxito con "Cuídala, cuídala"

El duó argentino Pimpinela presentó ayer los temas de su último disco, "Pasiones" y sus nuevas canciones como "Amores del alma", "El canto de mi lamento", "Ojalá que no pase nada", "Eo, eo", "Bronca", "Dámelo todo" y la de más éxito, "Cuídala, cuídala", entre otras, en el concierto gratuito ofrecido en el parque Europa. Alrededor de 15.000 personas, según Protección Civil, corearon los éxitos del popular dúo.

Jose Romero, escultor de la falla l Gago

José Romero, el escultor encargado de la falla

José Romero lleva treinta años dedicado a la escultura y diez haciendo las fallas que se queman durante las fiestas de María Pita. Nacido en Cee y afincado en La Coruña fue el impulsor de la Escuela de Artes y Oficios de la asignatura de técnica de escultura en madera, piedra y nuevos materiales. Está trabajando en las farolas de la ronda de Outeiro y entre sus proyectos se encuentra la construcción de un parque temático.

Rivaldo atiende al enviado especial de El Ideal Gallego en Barcelona/Pedro Puig

Rivaldo: "Estoy en el Barcelona porque antes nadie del Deportivo habló conmigo"

Rivaldo se muestra feliz como barcelonista. Ya sabe lo que es vivir el derbi del fútbol español por excelencia. Pero casi se puede decir que no se ha dado cuenta de su nueva situación deportiva y social. El brasileño, que ha cambiado el "11" de la camiseta blanquiazul para portarlo en una azulgrana, reitera todo lo manifestado el día de su regreso a La Coruña para recoger a su familia y trasladarse definitivamente a la Ciudad Condal. Allá, sin necesidad de intermediarios, hablando directamente con el protagonista, éste se ratificó en todo lo dicho anteriormente. Veinte millones hubieran sido suficientes para quedarse. "Yo ya hablé de esto en La Coruña. No sé qué es lo que ha pasado. Si me hubiesen llamado hubiésemos hablado y seguro que estaría contento con lo que el Deportivo me ofreciera, pero repito que no sé qué fue lo que sucedió porque nadie me llamó para arreglar mi contrato", afirma.

Cursillos veraniegos del Sporting Club Casino/Gago

"Set ball" en A Zapateira

La temporada de verano es un período de descanso para algunas escuelas deportivas, pero otras continúan con su actividad durante los meses de julio y agosto. Así sucede con la sección de tenis del Sporting Club Casino, situada en A Zapateira, que durante cuatro quincenas prosigue la enseñanza de este deporte con dos objetivos principales: el entretenimiento de los socios y la búsqueda de nuevos valores que puedan incorporarse en el equipo de la entida. Lorenzo Hernández, profesor nacional de tenis que lleva casi veinte años practicando este deporte, es el encargado de impartir estos cursillos.