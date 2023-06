Hace 25 años: El puerto endurece los controles para evitar incendios y el Depor ficha a Gerardo Seoane

El periódico del 16 de junio de 1998 destacaba en portada la cesión de Vázquez de firmas a Toba para las primarias y las dos horas necesarias para recorrer los ocho kilómetros que separan Fene de Ferrol tras el nuevo cierre del puente de As Pías.

El incendio ocasionó una gran humareda / Gago

El puerto endurece los controles para evitar incendios durante la reparación de barcos

La autoridad portuaria quiere poner fin a la ola de sucesos que ha sacudido los muelles coruñeses en los últimos quince días. Tres incendios, dos en embarcaciones amarradas en Linares Rivas y un tercero en los embalajes de vidrio depositados en Calvo Sotelo, han sido suficientes para dar la voz de alarma. El puerto ha endurecido las medidas de seguridad que se deben adpotar antes de iniciar la reparación de un barco. Los talleres navales califican como "inviables" las nuevas medidas de seguridad, que impiden atender con urgencia a los pesqueros, que se irán a otras ciudades y acabarán con 300 puestos de trabajo.

Francisco Vázquez y Eduardo Toba, en un acto en 1994 / Gago

Vázquez renunció a 30 firmas para que Toba pueda participar en las primarias

El ex jefe de la Demarcación de Costas, Eduardo Toba, se verá las caras con el alcalde, Francisco Vázquez, en las elecciones primarias que se celebrarán el próximo día 27 para conocer quién de los dos será el candidato a la Alcaldía durante el cuatrienio 1999-2003. Toba consiguió un total de 206 apoyos válidos, por 576 de su rival. No obstante, fuentes próximas a la Alcaldía manifestaron que Vázquez renunció al apoyo que le ofrecieron treinta personas que también firmaron avalando a Toba para que la comisión de garantías no las anulara y de esta manera pueda continuar en La Coruña el proceso de primarias, del que el viernes pasado se descolgó el precandidato Gonzalo Prego, quien confesó que acaso sus propias limitaciones fueron una de las causas de que no alcanzar el número de apoyos mínimo exigido.

El Deportivo ficha al centrocampista suizo del Sion Gerardo Seoane

Gerardo Seoane es la nueva incorporación del Real Club Deportivo para la próxima temporada. Este centrocampista de nacionalidad suiza es hijo de unos emigrantes nacidos en la localidad coruñesa de Cores. Seoane, que va a cumplir 20 años, milita en las filas del Sion, conjunto con el que debutó a los diecisiete años en Primera División. Los informes enviados a La Coruña, tanto por Beci como por otra persona, fueron excelentes, por lo que en la plaza de Pontevedra decidieron dar el OK a su compra.