Hace 25 años: Piden Medicina para A Coruña y pendientes de Hadji

El periódico del 30 de julio de 1998 destacaba la retirada de varios equipos del Tour como protesta contra las detenciones por dopaje, las acciones de los alcaldes "rebeldes" del PP, que finalmente atienden los deseos de Fraga, y la defensa de Romay y Cochón del segundo ciclo de Medicina para A Coruña.

Miguel Carrero, Cochón, Romay, Ignacio Sánchez Nicolay y Francisco Javier Peteiro Cartelle

Romay espera que la Xunta estudie con interés la concesión de Medicina

El debate sobre la posible implantación de un segundo ciclo de Medicina en A Coruña recibió ayer un nuevo impulso al recibir el apoyo de la "cúpula" del área sanitaria. El ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, expresó su confianza en que la Xunta de Galicia estudie esta propuesta "con el interés que merece". El conselleiro de Sandidade, José María Hernández Cochón, se mostró también partidario de ampliar estas enseñanzas a la ciudad. Ambos acudieron a la toma de posesión de la junta directiva del Colegio de Médicos, con Miguel Carrero al frente, en el que será su cuarto mandato.

La demolición del edificio del cine Goya se iniciará mañana

El edificio del histórico cine Goya, ubicado en la calle Cordelería, donde se pasaron películas desde 1945 hasta el año 1996, comenzará mañana a ser demolido. En su lugar se levantará el Doble Edificio Hércules, sede también de la Fundación Rodríguez Iglesias, que pretende convertirse en un foro permanente de cultura.

Mustapha Hadji

Hadji será operado a la una de la tarde

El doctor Saillant confirmó el diagnóstico facilitado la semana pasada por el jefe de los servicios médicos del Deportivo, César Cobián, según el cual Mustapha Hadji deberá pasar por el quirófano para recuperarse de la rotura de uno de los dedos de su pie derecho. El futbolista marroquí fue visto ayer por la tarde por el prestigioso traumatólogo francés y le confirmó lo que habían adelantado en A Coruña. De esta forma, el centrocampista pasará a la una de la tarde por el quirófano y será intervenido por el propio médico parisino.

Paco Melo trota en compañía de Pauleta

Paco Melo: "Soy un hombre que vive para el fútbol"

Javier Irureta llegó al Deportivo simplemente con unas maletas y sin ningún tipo de ayudantes. El entrenador vasco prefirió aprovechar a los profesionales que desde hace años trabajan en el club y sólo puso una condición; su hombre de confianza debía ser Paco Melo, con quien compartió varios años vestuario y éxitos en el Atlético de Madrid. "Esencialmente, soy un hombre de fútbol (...) Vivo para el fútbol, lo que me convierte en poco ambicioso. Me gusta ir poco a poco, escalando peldaños, y siempre a paso firme. Quiero vivir del fútbol intensamente, pero no comerme el mundo", afirma. Sobre Irureta, se deshace en elogios: "Es una persona muy humana, le gusta tener todos los detalles, aunque sean pequeños, bien atados. Asimismo, es sensible, dialogante, educado... Son muchas las virtudes que tiene".