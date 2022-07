Hace 25 años: Paro en toda España contra ETA

El diario del 14 de julio destacaba como temas principales el paro de España contra ETA, el viaje preelectoral de Manuel Fraga a Iberoamérica y el hecho de que Galicia esté a la cola de España en el uso de Internet.

El pueblo y los políticos enterrarán a Miguel Ángel Blanco

El concejal del PP Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, será enterrado hoy en el cementerio municipal de Ermua. Cientos de vecinos rindieron homenaje al joven en la capilla ardiente. Los habitantes de Ermua clamaron contra ETA a la llegada del féretro con los restos mortales del joven edil, que recibirán sepultura en el panteón que tiene la familia en la localidad vizcaína. El Ayuntamiento de La Coruña también se sumó a los actos de condena a la violencia etarra convocando a los ciudadanos a realizar allí donde se encuentren un paro simbólico durante diez minutos a las doce del mediodía. Las banderas ondeaban a media asta y con crespones negros en María Pita.

Féretro con los restos de Miguel Ángel Blanco





Sólo un 1,8% de los gallegos navega habitualmente por Internet

Galicia es una de las comunidades con menor tasa de abonados a Internet. Sólo un mínimo porcentaje de la población, un 1,8%, navega habitualmente por la red informática, lo que coloca a la comunidad entre los últimos puestos de España. El perfil que caracteriza al cibernauta español tipo es el de un hombre joven, que tiene entre 25 y 34 años de edad clase media-alta y que estudia o se dedica a una profesión liberal.

Queiruga decidirá esta semana su futuro

La cantera liceísta comienza a dar sus frutos. Si hace pocas fechas se hacía público el fichaje de Diego de Santiago por el Vilaseca –conjunto que milita en la División de Honor del hockey sobre patines español--, ahora puede ser David Queiruga quien haga sus maletas y se marche a jugar al histórico Cibeles de Oviedo. De momento, el joven delantero verdiblanco no quiso confirmar su marcha, ya que según asegura hasta esta semana no decidirá nada: “Supongo que acabaré marchándome, pero de momento no hay nada fijo, porque todavía tengo que conocer la opinión del Liceo”.