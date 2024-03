Hace 25 años | Naybet vuelve a llegar tarde y una lista socialista con un 50% de mujeres

El periódico del jueves 4 de marzo de 1999 destacaba como noticia principal la apertura del Teatro Nacional de la Ópera, el 29 de mayo, con el Festival Mozart, y una fuerte tromba de granizo y viento que tiñó de blanco la ciudad.

Esteban Lareo, a la izquierda, y Nieves Vázquez

Las mujeres ocupan la mitad de los puestos de la candidatura socialista

La mitad de los 27 militantes que integran la candidatura socialista a las próximas elecciones son mujeres, según adelantó el alcalde, Francisco Vázquez, quien rechazó que la histórica presencia femenina en las listas electorales se deba a la aplicación de cuotas de particpación. "Es una candidatura que se ajusta a la realidad, hoy tanto hombres como mujeres están preparados para desempeñar funciones de responsabilidad y ejercen una vida activa dentro de las agrupaciones", señaló el regidor coruñés. Las listas también se caracterizarán por un descenso de la edad media de sus integrantes. María Nieves Vázquez Novo, de 26 años, es, desde ayuer, la aspirante a edil más joven. Vázquez presentó en María Pita a la militante y a Esteban Lareo, de 27 años, hijo del fallecido edil de tráfico.

Casas inundadas As Xubias

Dos casas en As Xubias se inundan por las obras en los accesos

La lluvia ylas obras en los accesos provocaron ayer que algunas de las casas que bordean la carretera en la zona de As Xubias resultaran inundadas. Según los vecinos, los trabajos son los que provocan que el agua se filtre al interior cuando la lluvia cae con intensidad.

Naybet vuelve a llegar tarde sin avisar al club

"¿Dónde está Naybet?". Esa fue la pregunta más escuchada durante el día de ayer en la ciudad de A Coruña. El futbolista marroquí, que el martes por la noche llegó a Madrid con Hadji y Bassir, no cogió el vuelo con sus compañeros desde la capital de España a Alvedro y por lo tanto no se presentó en el entrenamiento que Javier Irureta había dispuesto en el complejo deportivo de Acea da Má. De esta forma, el central deportivista vuelve a llegar tarde de un viaje con su selección (estaban citados el martes), aunque en esta ocasión no dio señales de vida para explicar su retraso.