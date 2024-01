Hace 25 años | Juan Domínguez es el primer coruñés de 1999 y llega el euro a 166 pesetas

El Ideal Gallego del 2 de enero de 1999 llevaba a su portada que los disidentes del PP constituyen la Plataforma de Independientes, numeroso público y escasas ventas en la tradicional Feria de Betanzos, cien peregrinos ya ganaron el jubileo, Juan Domínguez es el primer coruñés del año, el cambio del euro quedó fijado desde ayer el 166,386 pesetas, entraron en vigor las nuevas tarifas de autobús urbano y taxi aprobadas para este año, la Confederación de Empresarios recurrirá el fallo que anuló la permuta del edificio de sindicatos, Irureta decidirá esta mañana si cuenta con Flavio y con Turu, lesionado en un tobillo, y un muerto y tres heridos al chocar un coche contra un puente en Miño.

Cientos de personas se agrupan alrededor de un símbolo del euro en un parque de Frankfurt

La Unión Europea puso en marcha la moneda única para once países

La Unión Europea adoptó el jueves las últimas decisiones que permiten el lanzamiento, desde ayer, del euro, la moneda única para once países europeos, un hito sin antecedentes en la historia moderna. Su cotización inicial será de 1,16675 dólares estadounidenses y de 132,800 yenes japoneses. El cambio con la moneda española será de 166,386 pesetas. Desde las 00.00 horas el euros es la única moneda para los once países de la Eurozona y sus divisas se convertirán en meras particiones fijas del euro, aunque sus monedas y billetes no desaparecerán hasta 2002.

Un accidente mortal en Miño rompe la tranquilidad del primer día del año

La tranquilidad que reinó durante la noche de Fin de Año se vio alterada por el accidente mortal registrado en Miño a las diez de la mañana, el primero de 1999. Un fallecido y tres heridos de gravedad fue el trágico balance del siniestro que se produjo en el kilómetro 10,8 de la carretera N-61, que une Betanzos y Ferrol, a la salida de la autopista del Atlántico. Julio José Portela Rodríguez, de 20 años de edad, perdió la vida cuando el vehículo en el que viajaba como ocupante, un Volkswagen Polo Classic, con placas C-5379-AF, se salió de la vía y colisionó contra el pilar de un puente en la localida coruñesa de Miño, según informó la Guardia Civil de Tráfico.

El bebé, que pesó al nacer 3,250 kilogramos, junto a sus padres

La cigüeña se hizo de rogar

La tradicional juerga de la Nochevieja debió de alcanzar, incluso, a la cigüeña. A pesar de que, normalmente, los niños que nacen con el año suelen tener prisa por venir al mundo, la madrugada de ayer fue muy poco prolífica en lo que a partos se refiere. La noche fue de lo más tranquila en el Materno, el Modelo y el Belén, en donde se produjo ningún alumbramiento durante las primera horas del año. El primer coruñés del año se tomó su tiempo para nacer. El bebé vino al mundo en el hospital Materno Infantil y no llegó al mundo hasta las 15.15 horas. El niño, que fue bastante grande, pesó al nacer tres kilos y 250 gramos y mide 51 centímetros. Sus padres son Belén Pérez y Juan Domínguez y ese es su primer hijo. Según los progenitores, el niño se llamará Juan, igual que su padre.

Algunas personas optaron por comprar pan para reponer fuerzas después de la noche

Cientos de personas eligieron Betanzos para pasar las primeras horas de 1999

Como ya es tradición, cientos de personas, en mayoría jóvenes, volvieron a concentrarse desde primeras horas de la mañana de ayer en Betanzos, después de haber celebrado la despedida de 1998 durante toda la madrugada en otras localidades de la comarca.